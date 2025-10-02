快訊

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI帶旺！台韓股市改寫歷史 晶片商單日市值增逾2000億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國和亞洲半導體業者的合併市值，在一天內大增2,000億美元以上。美聯社
美國和亞洲半導體業者的合併市值，在一天內大增2,000億美元以上。美聯社

人工智慧（AI）熱潮持續發燒，讓美國和亞洲半導體業者的合併市值，在一天之內大增2,000億美元以上，台灣和南韓股市也在2日雙雙改寫歷史高。

OpenAI的員工售股案，讓該公司估值飆上5,000億美元，晉身全球估值最高的新創企業。與此同時，OpenAI與韓企達成協議，三星電子和SK海力士將供給記憶體給OpenAI資料中心。市場牛氣沖天，據彭博估算，費城半導體指數和彭博亞太晶片指數在最新一個交易日，合併市值跳增逾2,000億美元。

拜OpenAI合約之賜，SK海力士股價在2日飆10%收25年高、三星也收高3.5%，帶動韓股大盤Kospi指數衝破歷史新高。OpenAI執行長奧特曼結束南韓行後，將轉赴台灣，據傳將前往台積電和鴻海，促使這兩家公司股價飆高，台股2日收盤也刷新空前高。

MSCI新興亞洲指數2日盤中增1.8%，來到2021年6月以來新高。

分析師說，「害怕錯過」（FOMO）的心態，驅動這波牛市，投資人大多未理會AI泡沫的憂慮。摩根大通資產管理警告，由於估值已高，科技巨擘的財報若表現欠佳，也許會引發拋售潮，一如4月的暴跌。

但目前為止，投資人認為，科技股還有上行空間。KB證券主管就Peter Kim說，科技股會持續抵抗地心引力，大概到明年為止，都不認為亞洲科技股會遭逢重大阻力。

OpenAI 指數 科技股 台股 韓股 晶片 半導體

延伸閱讀

OpenAI的影片生成AI「Sora 2」有多搶手？邀請碼價格炒到1,300元

OpenAI結盟三星、SK海力士 協助推動星際之門計畫

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

「超級周期」 來了！南韓晶片雙雄市值暴增千億美元後 可望續漲

相關新聞

高盛：AI面臨訓練資料短缺 但尚未開發的寶藏在這

人工智慧（AI）迅速崛起看似無法阻擋，卻面臨了訓練資料短缺的困境。

OpenAI帶旺！台韓股市改寫歷史 晶片商單日市值增逾2000億美元

人工智慧（AI）熱潮持續發燒，讓美國和亞洲半導體業者的合併市值，在一天之內大增2,000億美元以上，台灣和南韓股市也在2...

台積電該擔心？日本Rapidus曝2奈米贏得兩名大客戶 還有業者在排隊

正在追求先進製程的日本晶片業者Rapidus公司宣布，旗下2奈米製程已延攬到美國大客戶，許多其他企業未來也可能與該公司簽...

日股走勢不一！銀行股跌勢拖累 東證指數連2黑

日本股市今天走勢不一，其中東證股價指數在銀行股跌勢拖累下，連續第2天收低

新創霸主換人：OpenAI估值飆至5,000億美元 超越馬斯克的SpaceX

OpenAI完成員工股票出售交易，估值飆至5,000億美元，超越億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX，成為全球估值最高的新創...

高盛：黃金熱潮未歇 金價因這因素上看5,000美元

長期看多黃金的高盛（Goldman Sachs）又表示，在個人投資人追捧之下，屢創新高金價還有進一步上漲的空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。