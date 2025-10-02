OpenAI帶旺！台韓股市改寫歷史 晶片商單日市值增逾2000億美元

人工智慧（AI）熱潮持續發燒，讓美國和亞洲半導體業者的合併市值，在一天之內大增2,000億美元以上，台灣和南韓股市也在2日雙雙改寫歷史高。

OpenAI的員工售股案，讓該公司估值飆上5,000億美元，晉身全球估值最高的新創企業。與此同時，OpenAI與韓企達成協議，三星電子和SK海力士將供給記憶體給OpenAI資料中心。市場牛氣沖天，據彭博估算，費城半導體指數和彭博亞太晶片指數在最新一個交易日，合併市值跳增逾2,000億美元。

拜OpenAI合約之賜，SK海力士股價在2日飆10%收25年高、三星也收高3.5%，帶動韓股大盤Kospi指數衝破歷史新高。OpenAI執行長奧特曼結束南韓行後，將轉赴台灣，據傳將前往台積電和鴻海，促使這兩家公司股價飆高，台股2日收盤也刷新空前高。

MSCI新興亞洲指數2日盤中增1.8%，來到2021年6月以來新高。

分析師說，「害怕錯過」（FOMO）的心態，驅動這波牛市，投資人大多未理會AI泡沫的憂慮。摩根大通資產管理警告，由於估值已高，科技巨擘的財報若表現欠佳，也許會引發拋售潮，一如4月的暴跌。

但目前為止，投資人認為，科技股還有上行空間。KB證券主管就Peter Kim說，科技股會持續抵抗地心引力，大概到明年為止，都不認為亞洲科技股會遭逢重大阻力。