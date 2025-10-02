快訊

台積電該擔心？日本Rapidus曝2奈米贏得兩名大客戶 還有業者在排隊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
日本晶片業者Rapidus透露，旗下2奈米製程已延攬到美國大客戶。路透

正在追求先進製程日本晶片業者Rapidus公司宣布，旗下2奈米製程已延攬到美國大客戶，許多其他企業未來也可能與該公司簽約，加劇與台積電、三星和英特爾（Intel）等晶片巨擘的競爭。

日本媒體北海道新聞報導，Rapidus社長小池淳義透露，Rapidus將考慮與美國數家企業合作，明年開始生產客戶產品原型。小池淳義強調IBM和半導體設計公司Tenstorrent已拔得頭籌，Rapidus也可能與其他公司簽約。

IBM長期以來持續與Rapidus就2奈米製程合作，提供封裝技術與共同研發支援，搶先採用Rapidus 2奈米製程並不令人感到意外。相較之下，贏得Tenstorrent認可無疑是令Rapidus感到興奮的進展。Tenstorrent很早就建立以RISC-V架構為核心的堅強人工智慧（AI）產品陣容，執行長凱勒（Jim Keller）過去曾在英特爾及超微（AMD）擔任高階主管，以特立獨行聞名。

市場曾流傳輝達（Nvidia）也正評估把Rapidus納入供應鏈的選項，但目前還無法確定這項傳言是否為真。

Rapidus 2奈米製程持續快速邁進，該公司預計2026年第1季提供客戶製程設計套件（PDK），意味2026年底或2027年初可能開始量產。

製程 奈米 台積電 日本 晶片

