新創霸主換人：OpenAI估值飆至5,000億美元 超越馬斯克的SpaceX
OpenAI完成員工股票出售交易，估值飆至5,000億美元，超越億萬富豪馬斯克旗下的SpaceX，成為全球估值最高的新創公司。
知情人士透露，OpenAI前任及現任員工共賣出大約66億美元股票，投資方包括Thrive Capital、軟銀、Dragoneer Investment Group、阿布達比的MGX，以及T. Rowe Price。今年3月，在軟銀集團領投的一輪400億美元融資，OpenAI當時估值3,000億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言