高盛：黃金熱潮未歇 金價因這因素上看5,000美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高盛報告中指出，黃金ETF資金驚人湧入，已超越先前模型的預測。路透

長期看多黃金的高盛（Goldman Sachs）又表示，在個人投資人追捧之下，屢創新高金價還有進一步上漲的空間。

Daan Struyven在內的分析師在報告中指出，黃金ETF資金驚人湧入，已超越先前模型的預測。若個人投資人大舉將資產配置轉向黃金，高盛原估明年中4,000美元、明年底4,300美元的預測，「大有上修的可能性」。

高盛上月也曾表示，美國個人持有的公債市場資金只要有1%轉入黃金，金價就可能逼近5,000美元。

現貨金價2日上漲0.2%至3,873.19美元，守住連續五日漲勢，8月29日以來已上漲12%，突破第2季和第3季在3,200至3,450美元之間盤整的區間。分析師認為，動因之一可能是各國央行在夏季淡季過後再度加碼黃金，而投機部位只占一小部分。

美國政府關門加深財政疑慮，壓抑美元走勢，對金價也有助漲之效。

黃金近來成為大宗商品的強棒，今年迄今大漲近50%，超越1980年經通膨調整後的歷史高點。這波漲勢主要受到各國央行聯手買進，以及聯準會（Fed）重啟降息所帶動。

