日本公債市場甦醒但需求卻疲軟：投資人怕進場太早「接刀子」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本公債殖利率走高，但投資人擔心央行升息及政策變動，觀望心態濃厚，導致公債標售需求疲弱。路透
日本近8兆美元規模的公債市場在多年沉寂後正迅速甦醒，進入充滿挑戰的新階段：隨著通膨回升、日本央行將利率由負0.1%調升至0.5%並減少購債，30年期公債殖利率飆破3%，創多年新高。但投資人擔心現在進場恐怕還太早，有可能「接到刀」。

日本公債殖利率曲線，衡量不同期限債券之間的殖利率差異，在主要市場中最為陡峭，顯示投資人預期未來會波動會加劇。

債券的殖利率與價格呈反向關係，殖利率攀高意味債券持有人因價格下跌而承受損失。美國銀行亞太區固定收益負責人Patrick Law表示，「人人都在設法控制風險，以度過波動期」。

最新的10年期公債標售於今日（周四）進行，市場需求略顯疲軟。主因包括：投資人顧慮央行可能升息；10月4日自民黨黨魁選舉帶來政治不確定性，新領導人可能擴大財政赤字，從而影響央行政策路徑；以及，美國政府關門停擺與德國公債標售失利等國際因素。

這場標售會的平均投標倍數降至3.34，雖略高於過去12個月的平均值3.23， 但明顯較9月的3.92下滑。尾差（平均與最低成交價的差距）則擴大至0.19，創今年3月以來最高。相較下，上月是0.06。

本周二標售兩年期公債，買氣同樣不振，需求創下16年來最弱。

AXA投資管理公司資深固定收益策略師木村龍太郎說，市場對本月升息的預期大幅提升，投資人觀望心態濃厚，暫緩積極投標。

隔夜利率互換合約顯示，日本央行目前升息概率約為57%。這一觀點也得到周三公布的短期經濟觀測調查（短觀）支持，該調查顯示大型製造業企業信心持續改善。

市場將密切關注央行副總裁內田真一於周四晚間、日本央行總裁植田和男訂周五發表的談話，以獲取進一步升息時機的訊號，才決定債市布局。

日本央行 投資人 公債殖利率

