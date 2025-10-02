矽谷名人凱勒的AI新創公司：洽談採用台積電2奈米製程

矽谷晶片界重量級人物、人工智慧（AI）新創公司Tenstorrent執行長凱勒（Jim Keller）接受日媒訪問表示，他們正分別和台積電（2330）和三星電子洽談，盼望採用兩家公司2奈米製程生產晶片，也不排除委託英特爾（Intel）代工。

--Tenstorrent目前已和日本新進晶圓代工業者Rapidus合作，部分晶片將交由該公司生產。Rapidus已按照計畫，在7月啟動2奈米晶片的試產線。

--Tenstorrent目前的晶片（包括已開始出貨的Blackhole AI加速器）採用的是台積電6奈米製程。凱勒表示，下一代的Quasar晶片將使用三星的4奈米。該公司第一顆晶片則是基於格芯（GlobalFoundries）的12奈米製程。

--Tenstorrent的主要晶片封裝合作夥伴是日月光（3711）。

--Tenstorrent成立於2016年，走的是和AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）不同的路線。凱勒的願景是讓AI晶片、智財（IP）、伺服器和超級電腦盡可能平價，而不是一味追求更昂貴、更耗電的晶片。如此一來，不只有財力雄厚的雲端服務商，中小企業和電子產品製造商也能運用AI。

--凱勒也是RISC-V架構和生態系的大咖推廣者。RISC-V採開放原始碼設計，不像多數行動裝置採用Arm的晶片架構，個人電腦多採英特爾的X-86架構，而AI訓練晶片領域則由輝達的CUDA架構主導。

--凱勒表示，Tenstorrent計劃在台灣成立辦公室，招募約100人，涵蓋晶片設計、AI模型和供應鏈管理等領域。