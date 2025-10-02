開挖聊天金礦！Meta將根據用戶與AI互動內容 投放精準廣告

Meta宣布，12月起將根據用戶與該公司生成式人工智慧（AI）服務的互動，精準投放廣告與其他內容，顯示這家社群媒體巨擘即將開始挖掘「AI聊天金礦」。

Meta在1日宣布更新廣告推薦系統，用戶7日起將收到變更通知，預定12月16日生效，凸顯Meta正努力「AI變現」，讓數十億美元的生成式AI投資，更緊密結合核心的線上廣告事業。

Meta目前會透過整合在臉書Facebook、Instagram、WhatsApp及Messenger等應用程式（App）的MetaAI數位助理，向用戶提供生成式AI能力，Meta AI也有獨立的App和網站，互動方式類似OpenAI的ChatGPT。

Meta表示，Meta AI數位助理的每月活躍用戶數已超過10億人，但這個數字並非專指Meta AI獨立App的數據。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）5月表示，Meta AI最終「將會有機會置入付費推薦內容」或提供「訂閱服務，讓用戶付費取得更多運算資源。」

Meta隱私和數據政策經理哈莉絲（Christy Harris）表示，人們早已假設Meta會把用戶與生成式AI的互動，納入目標廣告和內容推薦中，「這是我們個人化工作的自然演進，也將幫助我們提供更精準的推薦，但我們希望對此超級透明，並在我們實際開始用新方式使用這些數據前，先行提醒，即便人們已認為我們正在這麼做」。

她表示，用戶無法選擇退出即將實施的推薦引擎調整，但若這些用戶沒有與Meta AI互動，「這項更新將不適用於他們」，Meta計劃在「遵循我們常規的法規更新」後，在英國和歐盟推出這項推薦系統更新。

她舉例說明這項更新，可能會對人們在臉書、Instagram及其他Meta的App所可能看到內容的影響，例如在用戶與Meta AI討論如何規劃家庭旅遊時，數位助理的回覆可能會影響臉書推薦這些用戶觀看的Reels短影音類型。

她說，「我在臉書動態看到的Reels或推薦給我的其他類型內容中，可能包括適合家庭旅遊的目的地」，也「可能包含根據我與Meta AI對話所透露的飯店廣告或其他內容」，而人們穿戴雷朋Meta智慧眼鏡時，與Meta AI的語音互動也將影響其推薦引擎，「不管你是使用鍵盤輸入互動，還是使用語音版本的互動，這些訊號都將被使用」。

此外，用戶在與Meta AI聊到健行話題時，可能會開始看到健行粉絲團、或健行靴子廣告的推薦。

哈莉絲說，這項廣告推薦機制的更新，將不會納入用戶透過WhatsApp與Meta AI的互動內容，除非用戶將WhatsApp的帳戶與Instagram等其他Meta的App相連結。Meta說，其更新機制只會蒐集用戶提供給聊天機器人的提示詞、以及機器人的回應，不會干預WhatsApp的加密機制。

Google已開始在搜尋結果頁面頂端的「AI概覽」（AI Overviews）引入廣告，其AI模式也會使用來自其他Google服務的數據量身打造回應。