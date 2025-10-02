快訊

美提議收購澳洲關鍵礦產股權 建替代供應鏈、降低對中依賴

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國官員上月向來訪的澳洲代表團提議收購澳洲關鍵礦產股權，以建立替代供應鏈、降低對中依賴。圖為澳洲稀土礦場工人抓起一把曬乾後的稀土精礦。路透
路透報導，上個月隨澳洲代表團訪美的澳洲石墨公司International Graphite高層主管透露，美國政府提議收購澳洲關鍵礦產公司的股權，作為建立替代供應鏈、降低對中國大陸依賴的一環。。

International Graphite執行長Andrew Worland表示：「美國高階官員對企業說，『你們帶提案來，我們會評估，並嘗試透過現有的各種融資管道和項目來推進，確保順利運作。』」

訪美的澳洲代表團由15家關鍵礦產公司組成，Worland是其中一員，他們在華盛頓和紐約與美方高階官員會晤。關鍵礦產如鋰、鈷與稀土等，對清潔能源、半導體乃至武器等技術領域至關重要，而中國大陸為回應美國關稅措施，已對稀土及相關永磁體出口設限，衝擊歐美汽車製造業。

Worland進一步說明，籌資途徑可能包括傳統債務、股債權混合模式，也可能透過承購協議進行，即美國預付貨款以強化國防儲備，當前的重點在於為2027年的相關項目做好準備。

路透也指出，澳洲政府願意向包括英國在內的盟邦出售新建戰略性關鍵礦產儲備的股權，協助各國降低對中國大陸的依賴。

澳洲總理艾班尼斯將於20日前往華府與美國總統川普會晤，外界預期礦產儲備議題將成為重要談判議題。目前川普政府正重新審視澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），其中包括一項價值數十億美元的計畫，內容是向澳洲提供核動力攻擊潛艇，以因應中國在印太地區日益擴大的影響力。

澳洲 美國 關鍵礦產

