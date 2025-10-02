快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI的影片生成AI「Sora 2」有多搶手？邀請碼價格炒到1,300元

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI最新的影音生成應用程式（App）Sora 2大受歡迎。美聯社
OpenAI最新的影音生成應用程式（App）Sora 2大受歡迎。美聯社

OpenAI最新的人工智慧（AO）影音生成服務Sora 2大受歡迎，夯到Sora 2的邀請碼數量不足以滿足所有人的需求，還有人上電商平台eBay購買，最高的成交價將近45美元（約新台幣1,368元）。

OpenAI在9月30日正式發表最新的影片生成模型Sora 2，一推出便大受歡迎，截至1日，Sora在蘋果App Store 的免費應用程式（App）下載排行榜名列第三，僅次於ChatGPT和Google的Gemini。

不過，OpenAI限制帶有TikTok風格的Sora取得管道，每位新用戶能獲得四組邀請碼，與朋友分享，而跡象顯示部分用戶正在濫用邀請碼機制，eBay已有超過20筆Sora邀請碼的交易完成，價格介於10.99美元到將近45美元。

eBay的數位商品政策指出，賣家不得銷售未經授權銷售的軟體金鑰。OpenAI也在官方的Sora 2 Discord發布訊息，警告用戶販售邀請碼違反服務條款，「Sora的需求海高」，「請留意伺服器規定，並審慎面對你可能獲得的直接訊息－透過伺服器販售邀請碼是被禁止的」。OpenAI的使用條款規定，用戶不得「修改、複製、租賃、出售或散布我們的任何服務」。

OpenAI初期僅在美國與加拿大推出Sora 2，目前也只在蘋果App Store上架App，並已承諾正在開發Android版本。

OpenAI 電商 朋友

延伸閱讀

和Meta拚了！蘋果布局大調動 砍Vision Pro人力挪往開發智慧眼鏡

OpenAI結盟三星、SK海力士 協助推動星際之門計畫

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

相關新聞

開挖聊天金礦！Meta將根據用戶與AI互動內容 投放精準廣告

Meta宣布，12月起將根據用戶與該公司生成式人工智慧（AI）服務的互動，精準投放廣告與其他內容，顯示這家社群媒體巨擘即...

美提議收購澳洲關鍵礦產股權 建替代供應鏈、降低對中依賴

路透報導，上個月隨澳洲代表團訪美的澳洲石墨公司International Graphite高層主管透露，美國政府提議收購...

OpenAI的影片生成AI「Sora 2」有多搶手？邀請碼價格炒到1,300元

OpenAI最新的人工智慧（AO）影音生成服務Sora 2大受歡迎，夯到Sora 2的邀請碼數量不足以滿足所有人的需求，...

台灣也有跟進壓力？南韓將每月提供干預匯市數據給美國

南韓1日公布與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降...

對拚ChatGPT 微軟將AI服務整合進Office

微軟（Microsoft）宣布將人工智慧（AI）訂閱服務整合進Office，押注藉這款普及的生產力工具有助和OpenAI...

到股市末升段了？避險大咖引用巴菲特警告泡沫風險 葛洛斯也示警

身價億萬的華爾街傳奇投資人、歐米茄顧問公司創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）表示，金融市場正處於多頭市場的後期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。