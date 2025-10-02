OpenAI的影片生成AI「Sora 2」有多搶手？邀請碼價格炒到1,300元

OpenAI最新的人工智慧（AO）影音生成服務Sora 2大受歡迎，夯到Sora 2的邀請碼數量不足以滿足所有人的需求，還有人上電商平台eBay購買，最高的成交價將近45美元（約新台幣1,368元）。

OpenAI在9月30日正式發表最新的影片生成模型Sora 2，一推出便大受歡迎，截至1日，Sora在蘋果App Store 的免費應用程式（App）下載排行榜名列第三，僅次於ChatGPT和Google的Gemini。

不過，OpenAI限制帶有TikTok風格的Sora取得管道，每位新用戶能獲得四組邀請碼，與朋友分享，而跡象顯示部分用戶正在濫用邀請碼機制，eBay已有超過20筆Sora邀請碼的交易完成，價格介於10.99美元到將近45美元。

eBay的數位商品政策指出，賣家不得銷售未經授權銷售的軟體金鑰。OpenAI也在官方的Sora 2 Discord發布訊息，警告用戶販售邀請碼違反服務條款，「Sora的需求海高」，「請留意伺服器規定，並審慎面對你可能獲得的直接訊息－透過伺服器販售邀請碼是被禁止的」。OpenAI的使用條款規定，用戶不得「修改、複製、租賃、出售或散布我們的任何服務」。

OpenAI初期僅在美國與加拿大推出Sora 2，目前也只在蘋果App Store上架App，並已承諾正在開發Android版本。