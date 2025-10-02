台灣也有跟進壓力？南韓將每月提供干預匯市數據給美國

南韓1日公布與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降低華府把南韓列為「匯率操縱國」的風險。

南韓企劃財政部與美國財政部共同宣布的聯合聲明顯示，首爾承諾將每月提供干預外匯市場的數據，兩國也重申承諾，讓匯率由市場決定，僅在「過度波動」時期才保留干預權利，並以對稱的方式實施，無論韓元是升值還是貶值。此前，南韓都是在採取干預匯市的行動後，延遲揭露數據。

韓國經濟日報指出，美韓聯合聲明也新增「監測匯市穩定」的措辭。首爾官員表示，這項條款能作為南韓央行與美國聯準會（Fed）在出現金融壓力時，建立美元換匯額度的基礎，「若匯市波動激增，這項協議給予我們向美國尋求支持的更強力基礎」。

南韓決策官員也一直在推動華府提供無上限的換匯機制，作為更廣泛貿易談判的一環。首爾認為，這種後盾能保護其金融體系免受任何震撼，特別是在承諾投資美國約3,500億美元之後，但南韓官員也說，華府會否同意這種安排仍不確定。

美韓匯率協議預料也將影響美國財政部對主要貿易夥伴外匯政策的下次審查。南韓去年11月再度美國列入外匯觀察名單，因為符合三項法定門檻的兩項：對美貨物貿易順差與經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率超過3%。

首爾希望藉由提供華府提供更細節、更機密的市場操作數據，展現其透明度，並降低被貼上匯率操縱國標籤的風險。目前南韓、中國大陸、日本、台灣、新加坡、越南和德國都在觀察名單上。

另一方面，南韓外交部外交部長趙顯表示，已與美國達成粗略的安全協議，但基於經貿談判的進展緩慢，南韓可能在完成與美國的貿易談判之前，先公布與美國敲定的安全新協議。他說，美國正在評估換匯協議，但也暗示不樂觀。

趙顯表示，首爾尋求在本月底於慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會前，公布美韓安全協議。韓聯社報導，美韓峰會8月曾討論過這項安全協議，預料將涵蓋南韓調高國防支出，以及追加採購美國武器系統。首爾資深官員也透露，美韓已針對為工業用途處理核燃料，給予南韓更多權利達成進展。