對拚ChatGPT 微軟將AI服務整合進Office

微軟（Microsoft）宣布將人工智慧（AI）訂閱服務整合進Office，押注藉這款普及的生產力工具有助和OpenAI的ChatGPT展開競爭。

微軟周三表示，將推出一個較高價位的Microsoft 365方案，除既有的Word、Excel、Outlook等Office應用外，還會納入整合式聊天機器人以及圖片生成等AI功能。

微軟消費者行銷長梅迪（Yusuf Mehdi）接受訪問時說，目前付費使用手機和網頁版Copilot Pro聊天機器人的用戶，最終將被轉移到新方案中。

與OpenAI合作以來，微軟加快把AI納入產品線的腳步，但雙方近來形成彼此競爭的態勢。

微軟的個人版Copilot應用程式已和市場領先者ChatGPT正面交鋒，OpenAI也逐步打入企業市場，這領域正是微軟營收的主要來源。

微軟今年1月開始更新，為原Office的個人用戶提供AI功能，並同步調漲價格。不過，用戶在嘗試生成或編輯圖片等功能時，會遇到使用次數限制。

新推出的Microsoft 365 Premium方案月費19.99美元，比ChatGPT Plus以及即將停用的Copilot Pro便宜1美分。此方案將納入微軟的AI研究助理功能，以及更高的圖片生成額度，並提供多項原本僅限企業用戶使用的工具。

微軟表示，若企業沒有替員工購買Copilot服務，Premium用戶可自行把這些AI功能帶到工作中，讓Copilot協助編輯文件或整理電子郵件。

梅迪說：「很多人其實已經把AI帶進工作場域，現在我們提供了一個更適合他們的方案。」

微軟將繼續提供每月10美元的Microsoft 365個人方案，以及每月13美元的家庭方案。銷售給企業用戶的版本不受影響。

梅迪表示，目前已有近9,000萬名付費的個人Microsoft 365用戶，但不願透露有多少人訂閱了Copilot Pro。