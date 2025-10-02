快訊

台灣泳壇第一人！「蝶王」王冠閎亞錦賽第二金入袋創紀錄 中華隊2金7銀4銅作收

裕隆攜手LINE GO跨「共享機車」領域 市場足以胃納嗎？

MLB／山本由伸113球熱投6.2局 讓紅人中滿壘計秀「獅吼」

聽新聞
0:00 / 0:00

對拚ChatGPT 微軟將AI服務整合進Office

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
與OpenAI合作以來，微軟加快把AI納入產品線的腳步，但雙方近來形成彼此競爭的態勢。美聯社
與OpenAI合作以來，微軟加快把AI納入產品線的腳步，但雙方近來形成彼此競爭的態勢。美聯社

微軟（Microsoft）宣布將人工智慧（AI）訂閱服務整合進Office，押注藉這款普及的生產力工具有助和OpenAIChatGPT展開競爭。

微軟周三表示，將推出一個較高價位的Microsoft 365方案，除既有的Word、Excel、Outlook等Office應用外，還會納入整合式聊天機器人以及圖片生成等AI功能。

微軟消費者行銷長梅迪（Yusuf Mehdi）接受訪問時說，目前付費使用手機和網頁版Copilot Pro聊天機器人的用戶，最終將被轉移到新方案中。

與OpenAI合作以來，微軟加快把AI納入產品線的腳步，但雙方近來形成彼此競爭的態勢。

微軟的個人版Copilot應用程式已和市場領先者ChatGPT正面交鋒，OpenAI也逐步打入企業市場，這領域正是微軟營收的主要來源。

微軟今年1月開始更新，為原Office的個人用戶提供AI功能，並同步調漲價格。不過，用戶在嘗試生成或編輯圖片等功能時，會遇到使用次數限制。

新推出的Microsoft 365 Premium方案月費19.99美元，比ChatGPT Plus以及即將停用的Copilot Pro便宜1美分。此方案將納入微軟的AI研究助理功能，以及更高的圖片生成額度，並提供多項原本僅限企業用戶使用的工具。

微軟表示，若企業沒有替員工購買Copilot服務，Premium用戶可自行把這些AI功能帶到工作中，讓Copilot協助編輯文件或整理電子郵件。

梅迪說：「很多人其實已經把AI帶進工作場域，現在我們提供了一個更適合他們的方案。」

微軟將繼續提供每月10美元的Microsoft 365個人方案，以及每月13美元的家庭方案。銷售給企業用戶的版本不受影響。

梅迪表示，目前已有近9,000萬名付費的個人Microsoft 365用戶，但不願透露有多少人訂閱了Copilot Pro。

圖片生成 OpenAI ChatGPT

延伸閱讀

OpenAI結盟三星、SK海力士 協助推動星際之門計畫

「輝達親兒子」CoreWeave奪大單 台鏈補

哈瑪斯盼修改川普方案 要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

相關新聞

台灣也有跟進壓力？南韓將每月提供干預匯市數據給美國

南韓1日公布與美國達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國。南韓官員表示，這項協議可望為雙邊即時換匯協議奠基，並降...

對拚ChatGPT 微軟將AI服務整合進Office

微軟（Microsoft）宣布將人工智慧（AI）訂閱服務整合進Office，押注藉這款普及的生產力工具有助和OpenAI...

到股市末升段了？避險大咖引用巴菲特警告泡沫風險 葛洛斯也示警

身價億萬的華爾街傳奇投資人、歐米茄顧問公司創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）表示，金融市場正處於多頭市場的後期...

準備好迎接亞股Q4行情！這兩地最受青睞 台韓科技業助攻

彭博調查顯示，亞股本季因估值具吸引力及盈利前景看好，表現可望超越美股。

史上第一人！馬斯克財富突破5,000億美元 靠Tesla反彈還有這些因素

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的資產淨值突破5,000億美元，成為史上第一人，主要受特斯拉股價反彈、他旗下的...

金價又新高 快衝破3,900美元 油價連三黑下探16周低點

國際油價周三（1日）下跌約1%，連續第三天下滑，觸及16周低點，原因是美國政府關門加劇市場對全球經濟的擔憂，同時交易商預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。