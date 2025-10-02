到股市末升段了？避險大咖引用巴菲特警告泡沫風險 葛洛斯也示警

身價億萬的華爾街傳奇投資人、歐米茄顧問公司創辦人庫柏曼（Leon Cooperman）表示，金融市場正處於多頭市場的後期，在這個階段泡沫成形，而且風險升高。這也就是「股神」巴菲特過去曾警告的股市階段。另外，昔日素有「債券天王」稱號的葛洛斯也示警投資人，應審慎對待當前科技股的估值水準。

現為家族理財辦公室Omega Family Office的董事長兼執行長庫柏曼1日接受CNBC節目專訪時，引用巴菲特的一段話，並指出這與當前的市場狀況十分符合。

巴菲特在1999年財富雜誌的一篇文章中表示：「一旦多頭市場持續進行，並且到了人人無論採取什麼投資方式都能賺錢的時候，就會吸引一群人進場。他們進場不是因為利率或企業獲利因素，而只是因為感覺不持有股票會是個錯誤。」

巴菲特認為，多頭市場在結束時，通常不只是在估值緊繃之時，也會出現在投資人出現「非理性繁榮」的動能帶動漲勢之時。

庫柏曼表示：「這就是現在發生的情況。」他指出，投資人的氛圍與當年非常相似，而AI公司的估值更是「荒謬地高」。

標普500指數自4月低點以來已飆漲近40%，重返歷史新高。這波漲勢由超大型科技公司帶動，這些公司投入數十億美元發展AI，獲得極高估值，投資人主要看好AI新時代帶來的潛力。

然而知名的「巴菲特指標」，即美國股市總市值與國內生產毛額（GDP）的比率，正閃爍迄今最明顯的市場狂熱訊號。該比率現在達到217%，處於歷史新高，超越了巴菲特過去所說的「玩火」水準，也遠超過網路泡沫時期與2021年疫情時期的高點，顯示股價遠遠跑在經濟基本面的前頭。

「老債王」、品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）1日也對當前金融市場情勢發表觀點，他說，

投資人應該對這些AI科技股當前的估值水準保持審慎看法，「當太多高科技AI公司參加同一場派對時，並非所有公司回家後都能回到溫暖的床上」。

談到當前的AI熱潮，葛洛斯表示，投資人不用必定要關注哪家公司會存活下來，而應該關注「當先前的整體投資規模停滯甚至下滑時，經濟能否保持穩健」。