準備好迎接亞股Q4行情！這兩地最受青睞 台韓科技業助攻

彭博調查顯示，亞股本季因估值具吸引力及盈利前景看好，表現可望超越美股。

MSCI亞太指數今年已上漲約22%，超越標普500指數上漲14%，有望寫下自2022年來首度跑贏美股紀錄。在9月下旬對15位策略師與基金經理人進行的非正式調查中，超過三分之二受訪者預期，此波強勢表現將持續。

受訪者列舉華爾街面臨的多重風險，包括估值偏高、漲勢集中在少數大型股，以及關稅相關的潛在衝擊。這也凸顯出，在疫情後市場周期中長期落後的亞洲正重拾動能。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan指出：「亞股在第4季提供誘人的風險回報組合，估值遠低於美股，盈利增長幅度卻不相上下。隨著美國AI題材進入整理期，亞洲將受惠於內需增長、政策鬆綁及企業基本面改善。」

根據彭博彙編數據，MSCI亞洲指數的預估本益比約16倍，低於標普500的23倍。除估值便宜外，美中貿易緊張緩和，以及聯準會可能降息，也增添亞股上漲動能。

儘管區域前景一片光明，策略師對哪個國家將領漲存在意見分歧。日本因支持性政策與企業改革，得到三分之一受訪者的青睞，成為首選；也有同樣比率的分析師看好中國大陸，理由是股票配置比偏低與成長中的科技領域蘊藏機會。

Van Eck Associates跨資產策略師Anna Wu分析，中國大陸「10月即將召開四中全會，下一個五年計畫的方向將更明朗，政策優先順序可能調整，有助恢復市場信心，吸引投資人回歸這片持股比重偏低且估值誘人的市場」。

不過，這股樂觀情緒仍然受到多重風險制約，包括北京政策失誤的可能性、貿易緊張情勢再起，以及美國經濟放緩可能超乎預期等變數，都可能迅速削弱亞股脆弱復甦的信心。

但如果多頭預測成真，亞洲也許已啟動全球股市領導地位重新洗牌。

全球聯合家族辦公室SGMC Capital合夥人Mohit Mirpuri表示，投資人很可能「在美股強勢三年後獲利了結，並將部分資金轉向持股比重偏低的亞洲股市」。他補充說，亞股估值具吸引力，且中國大陸的政策支持升高，加上南韓與台灣的科技與半導體發展動能增強，將提供額外順風」。