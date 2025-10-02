快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

準備好迎接亞股Q4行情！這兩地最受青睞 台韓科技業助攻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
分析師看好亞股本季表現可望超越美股。歐新社
分析師看好亞股本季表現可望超越美股。歐新社

彭博調查顯示，亞股本季因估值具吸引力及盈利前景看好，表現可望超越美股

MSCI亞太指數今年已上漲約22%，超越標普500指數上漲14%，有望寫下自2022年來首度跑贏美股紀錄。在9月下旬對15位策略師與基金經理人進行的非正式調查中，超過三分之二受訪者預期，此波強勢表現將持續。

受訪者列舉華爾街面臨的多重風險，包括估值偏高、漲勢集中在少數大型股，以及關稅相關的潛在衝擊。這也凸顯出，在疫情後市場周期中長期落後的亞洲正重拾動能。

Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan指出：「亞股在第4季提供誘人的風險回報組合，估值遠低於美股，盈利增長幅度卻不相上下。隨著美國AI題材進入整理期，亞洲將受惠於內需增長、政策鬆綁及企業基本面改善。」

根據彭博彙編數據，MSCI亞洲指數的預估本益比約16倍，低於標普500的23倍。除估值便宜外，美中貿易緊張緩和，以及聯準會可能降息，也增添亞股上漲動能。

儘管區域前景一片光明，策略師對哪個國家將領漲存在意見分歧。日本因支持性政策與企業改革，得到三分之一受訪者的青睞，成為首選；也有同樣比率的分析師看好中國大陸，理由是股票配置比偏低與成長中的科技領域蘊藏機會。

Van Eck Associates跨資產策略師Anna Wu分析，中國大陸「10月即將召開四中全會，下一個五年計畫的方向將更明朗，政策優先順序可能調整，有助恢復市場信心，吸引投資人回歸這片持股比重偏低且估值誘人的市場」。

不過，這股樂觀情緒仍然受到多重風險制約，包括北京政策失誤的可能性、貿易緊張情勢再起，以及美國經濟放緩可能超乎預期等變數，都可能迅速削弱亞股脆弱復甦的信心。

但如果多頭預測成真，亞洲也許已啟動全球股市領導地位重新洗牌。

全球聯合家族辦公室SGMC Capital合夥人Mohit Mirpuri表示，投資人很可能「在美股強勢三年後獲利了結，並將部分資金轉向持股比重偏低的亞洲股市」。他補充說，亞股估值具吸引力，且中國大陸的政策支持升高，加上南韓與台灣的科技與半導體發展動能增強，將提供額外順風」。

亞股 美股

延伸閱讀

四中全會 如何處置何衛東、苗華等高階將領受關注

日銀擬減購超長債 加劇跌勢

大陸四中全會下月召開 習近平「朋友圈」變動再受關注

中共四中全會10月20日登場 將審「十五五」規畫

相關新聞

聯邦政府關門…美股逆勢漲 道瓊、標普再創新高

美國聯邦政府已經關門，但市場預期聯邦準備理事會（Fed）將進一步降息，美股主要指數今天逆勢收漲，道瓊與標普再創新高

準備好迎接亞股Q4行情！這兩地最受青睞 台韓科技業助攻

彭博調查顯示，亞股本季因估值具吸引力及盈利前景看好，表現可望超越美股。

史上第一人！馬斯克財富突破5,000億美元 靠Tesla反彈還有這些因素

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的資產淨值突破5,000億美元，成為史上第一人，主要受特斯拉股價反彈、他旗下的...

金價又新高 快衝破3,900美元 油價連三黑下探16周低點

國際油價周三（1日）下跌約1%，連續第三天下滑，觸及16周低點，原因是美國政府關門加劇市場對全球經濟的擔憂，同時交易商預...

和Meta拚了！蘋果布局大調動 砍Vision Pro人力挪往開發智慧眼鏡

蘋果公司傳出已暫停原先改版Vision Pro頭戴裝置的計畫，把資源重新轉向更迫切的任務：開發智慧眼鏡，以便與Meta同...

台積電ADR大漲3.3%再創新高 較台北交易溢價拉大至32.6%

台積電ADR周三（1日）大漲3.3%，收在歷史新高288.47美元，較台北交易溢價高達32.6%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。