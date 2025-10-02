史上第一人！馬斯克財富突破5,000億美元 靠Tesla反彈還有這些因素

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的資產淨值突破5,000億美元，成為史上第一人，主要受特斯拉股價反彈、他旗下的其他新創事業今年估值飆升所帶動。

路透報導，根據富比世（Forbes）的億萬富豪指數，在美東時間1日下午4點15分，馬斯克的資產淨值達到5,001億美元。第二大富豪則是甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison），資產淨值為3,507億美元。

馬斯克的財富與特斯拉緊密相連，截至9月15日，他持有該公司逾12.4%的股份。今年以來，特斯拉股價已上漲逾14%，周三收盤再漲3.3%至每股459.46美元，為馬斯克的淨資產增加超過60億美元。

不過，依據彭博億萬富豪盤行榜估算，馬斯克的財富淨值截至1日為4,696億美元。

特斯拉股價在今年初歷經動盪，隨著馬斯克將重心重新放回公司，特斯拉的投資氛圍改善，股價也逐步回升。特斯拉董事長丹賀姆（Robyn Denholm）上月表示，馬斯克在白宮效力數月之後，已經重返公司「前線與核心」。

當時幾天後，馬斯克就宣布買進約10億美元的特斯拉股票，對公司未來展現高度信心。此時，特斯拉正加速從電動車廠轉型為AI與機器人領域巨擘。不過，特斯拉銷量疲軟與持續面臨利潤壓力，仍對股價造成打擊，因此成為「科技七雄」中表現最差的股票之一。

上個月，特斯拉董事會提出一項1兆美元的薪酬方案，為馬斯克設定了宏大的財務與營運目標，同時回應他希望提高持股比重的訴求。

自9月以來，特斯拉股價已累計大漲超過37%。

另一方面，馬斯克的AI新創公司xAI與火箭公司SpaceX的估值今年也同步攀升。根據Pitchbook資料，xAI在7月的估值為750億美元。CNBC在9月報導，xAI在新一輪募資後可能尋求估值達2,000億美元，但馬斯克當時否認有融資計畫。

彭博新聞則在7月報導，SpaceX討論籌資與內部股東轉售股權的計畫，交易內容對該公司的估值達到約4,000 億美元。