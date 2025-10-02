快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

金價又新高 快衝破3,900美元 油價連三黑下探16周低點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

國際油價周三（1日）下跌約1%，連續第三天下滑，觸及16周低點，原因是美國政府關門加劇市場對全球經濟的擔憂，同時交易商預期隨著石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在下個月提高產量，市場上將出現更多的石油供應；金價又創紀錄新高，逼近3,900美元，受美元走軟和避險需求提振。

油價觸及16周低點

布蘭特原油12月期貨下跌68美分，跌幅1.0%，收在每桶65.35美元，為6月5日以來最低收盤價；美國西德州原油11月期貨下跌59美分，跌幅0.9%，報每桶61.78美元，是5月30日以來最低。

美國最新庫存數據加劇供給過剩擔憂。美國能源資訊局（EIA）報告顯示，美國原油庫存上周增加180萬桶，汽油和餾分油庫存也有增加。美國汽油消費降至六個月低點，導致期貨下跌，並引發對短期需求惡化的擔憂。

美國最大石油生產商之一的Diamondback Energy首席執行官周三表示，如果油價維持在每桶60美元附近，美國石油產量的增長將停滯不前，因為在這一水平上有利可圖的鑽井減少。

Rystad分析師Janiv Shah表示，即使美國和亞洲的需求開始下降，交易商預期11月OPEC+的增產幅度也將與9月份的每日50萬桶大致相同。

三位知情人士表示，OPEC+可能同意在11月將石油產量提高多達每日50萬桶，是10月增幅的三倍。一位OPEC+代表說，本周末OPEC+將討論加速實施最新一輪增產，分三個月、每次約增加每日50萬桶，以尋求奪回市場占有率。但OPEC表示，並無計劃按此幅度增產，相關談判尚未開始。

金價創紀錄新高 逼近3,900美元

黃金創下歷史新高，隨著美國聯邦政府於周三開始關門，帶來關鍵經濟數據的發布可能延遲等各種風險，資金湧入黃金避險。

現貨金價2日收盤上漲0.18%，至每英兩3,865.74美元，盤中一度觸及紀錄高點3,895.38美元。

美國12月黃金期貨結算價上漲0.6%，報每英兩3,897.5美元。

美元兌一籃子主要貨幣走軟，令以美元計價的黃金對海外買家更具吸引力。

Marex分析師Edward Meir表示，「美元承壓，通常政府停擺時，市場對美國的情緒會變得非常負面。」他補充說，美元和美股市場是此次政府關門事件的受害者之一。

此外，疲軟的ADP就業報告也不利美元，因為經濟放緩和利率下滑對黃金利多。9月美國民間就業職位減少32,000個，8月數據下修為減少3,000個，前值為增加54,000個。

SP Angel分析師在一份報告中表示：「我們現在看到西方投資人對黃金興趣上升，無論是機構還是散戶，都出現了『害怕錯過』的情緒……如果這一趨勢持續，我們不會對金價突破每英兩4,000美元感到意外。」

其他貴金屬方面，現貨銀上漲1.6%，至每英兩47.42美元，創逾14年新高；白金跌1.6%，至每英兩1,549.17美元；鈀金下跌1.1%，至每英兩1,243.31美元。

美國 黃金 OPEC

延伸閱讀

美前官員：美釋很多混合訊號 北京恐解讀成對台承諾降低

金價逼近3,900美元 今年來飆漲逾47%

川普：與習近平會面時 將施壓採購美國大豆

國際金價創新高 陸商家不敢輕易增加庫存、消費者觀望

相關新聞

聯邦政府關門…美股逆勢漲 道瓊、標普再創新高

美國聯邦政府已經關門，但市場預期聯邦準備理事會（Fed）將進一步降息，美股主要指數今天逆勢收漲，道瓊與標普再創新高

金價又新高 快衝破3,900美元 油價連三黑下探16周低點

國際油價周三（1日）下跌約1%，連續第三天下滑，觸及16周低點，原因是美國政府關門加劇市場對全球經濟的擔憂，同時交易商預...

和Meta拚了！蘋果布局大調動 砍Vision Pro人力挪往開發智慧眼鏡

蘋果公司傳出已暫停原先改版Vision Pro頭戴裝置的計畫，把資源重新轉向更迫切的任務：開發智慧眼鏡，以便與Meta同...

台積電ADR大漲3.3%再創新高 較台北交易溢價拉大至32.6%

台積電ADR周三（1日）大漲3.3%，收在歷史新高288.47美元，較台北交易溢價高達32.6%。

分食台積電訂單？英特爾傳洽AMD爭取代工 股價大漲7%

媒體Semafor報導英特爾（Intel）正與超微（AMD）洽談，希望爭取AMD成為其晶圓代工客戶。這個消息激勵英特爾股...

標普500指數四連漲創新高 受晶片股和製藥業激勵 降息預期更強

美國三大指數繼續收高，標普500指數連續四日上漲，和道瓊工業指數雙雙創下歷史新高，醫療股漲幅最大，投資人忽略美國聯邦政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。