金價又新高 快衝破3,900美元 油價連三黑下探16周低點

國際油價周三（1日）下跌約1%，連續第三天下滑，觸及16周低點，原因是美國政府關門加劇市場對全球經濟的擔憂，同時交易商預期隨著石油輸出國組織與盟國（OPEC+）計劃在下個月提高產量，市場上將出現更多的石油供應；金價又創紀錄新高，逼近3,900美元，受美元走軟和避險需求提振。

油價觸及16周低點

布蘭特原油12月期貨下跌68美分，跌幅1.0%，收在每桶65.35美元，為6月5日以來最低收盤價；美國西德州原油11月期貨下跌59美分，跌幅0.9%，報每桶61.78美元，是5月30日以來最低。

美國最新庫存數據加劇供給過剩擔憂。美國能源資訊局（EIA）報告顯示，美國原油庫存上周增加180萬桶，汽油和餾分油庫存也有增加。美國汽油消費降至六個月低點，導致期貨下跌，並引發對短期需求惡化的擔憂。

美國最大石油生產商之一的Diamondback Energy首席執行官周三表示，如果油價維持在每桶60美元附近，美國石油產量的增長將停滯不前，因為在這一水平上有利可圖的鑽井減少。

Rystad分析師Janiv Shah表示，即使美國和亞洲的需求開始下降，交易商預期11月OPEC+的增產幅度也將與9月份的每日50萬桶大致相同。

三位知情人士表示，OPEC+可能同意在11月將石油產量提高多達每日50萬桶，是10月增幅的三倍。一位OPEC+代表說，本周末OPEC+將討論加速實施最新一輪增產，分三個月、每次約增加每日50萬桶，以尋求奪回市場占有率。但OPEC表示，並無計劃按此幅度增產，相關談判尚未開始。

金價創紀錄新高 逼近3,900美元

黃金創下歷史新高，隨著美國聯邦政府於周三開始關門，帶來關鍵經濟數據的發布可能延遲等各種風險，資金湧入黃金避險。

現貨金價2日收盤上漲0.18%，至每英兩3,865.74美元，盤中一度觸及紀錄高點3,895.38美元。

美國12月黃金期貨結算價上漲0.6%，報每英兩3,897.5美元。

美元兌一籃子主要貨幣走軟，令以美元計價的黃金對海外買家更具吸引力。

Marex分析師Edward Meir表示，「美元承壓，通常政府停擺時，市場對美國的情緒會變得非常負面。」他補充說，美元和美股市場是此次政府關門事件的受害者之一。

此外，疲軟的ADP就業報告也不利美元，因為經濟放緩和利率下滑對黃金利多。9月美國民間就業職位減少32,000個，8月數據下修為減少3,000個，前值為增加54,000個。

SP Angel分析師在一份報告中表示：「我們現在看到西方投資人對黃金興趣上升，無論是機構還是散戶，都出現了『害怕錯過』的情緒……如果這一趨勢持續，我們不會對金價突破每英兩4,000美元感到意外。」

其他貴金屬方面，現貨銀上漲1.6%，至每英兩47.42美元，創逾14年新高；白金跌1.6%，至每英兩1,549.17美元；鈀金下跌1.1%，至每英兩1,243.31美元。