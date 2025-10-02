和Meta拚了！蘋果布局大調動 砍Vision Pro人力挪往開發智慧眼鏡

蘋果公司傳出已暫停原先改版Vision Pro頭戴裝置的計畫，把資源重新轉向更迫切的任務：開發智慧眼鏡，以便與Meta同款產品競爭。

彭博資訊報導，蘋果原先已在準備推出一款更便宜、更輕便的頭戴裝置版本，代號N100，預定2027年上市。但據知情人士透露，蘋果上周已在內部宣布，將把這項專案的員工挪往投入加速開發智慧眼鏡。

智慧眼鏡已成為科技公司競相研發以AI為核心新裝置的關鍵領域，未來的設計甚至可能挑戰智慧手機，成為人人必備的產品。

消息人士透露，蘋果正在開發至少兩款智慧眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，目標最快明年發表、2027年正式推出；第二款則是內建顯示器版本，挑戰剛上市的Meta智慧眼鏡Meta Ray-Ban Display，預定2028年推出，但蘋果正尋求加速研發。

蘋果的智慧眼鏡預期將有多種風格，並且搭載新晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的語音控制功能。蘋果也探索將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡。

對於上述計畫，蘋果的公司代表拒絕置評。

儘管調整專案的優先順序，蘋果在這一穿戴裝置領域仍遠落後於Meta。Meta在2021年推出首款智慧眼鏡Ray-Ban Stories，接著在2023年推出Ray-Ban Meta，意外熱銷。上個月，Meta更新無顯示器版本的眼鏡，搭載升級的相機、電池續航力更長，以及專為運動人士量身打造的新設計。對於Meta來說，智慧眼鏡已成為進入硬體產品市場的新立足點。

蘋果的智慧眼鏡將高度仰賴語音互動與AI。然而，蘋果在這兩項領域的表現並非總是卓越，像是推出Apple Intelligence平台的行動緩慢，而且還延後Siri語音助理的升級計畫。不過蘋果正努力追趕，押注最快在明年3 月推出改造後的Siri，為智慧眼鏡、智慧音箱、顯示器與相機等新裝置提供核心支援。

其他科技巨頭同樣積極布局新一代裝置。亞馬遜與Google都在加速推出由AI驅動的硬體產品，而ChatGPT開發商OpenAI也攜手前蘋果設計總監艾夫（Jony Ive）打造新系列產品。