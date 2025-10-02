快訊

台積電ADR大漲3.3%再創新高 較台北交易溢價拉大至32.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電ADR周三（1日）大漲3.3%，收在歷史新高288.47美元，較台北交易溢價高達32.6%。

美國三大指數繼續收高，標普500指數連續四日上漲，和道瓊工業指數雙雙創下歷史新高，醫療股漲幅最大，投資人忽略美國聯邦政府停擺的不確定性，仍關注可強化降息預期的經濟數據。

道瓊工業指數上漲43.21點，漲幅0.1%，報46,441.10點；標普500指數漲22.74點，漲幅0.3%，報6,711.20點；那斯達克綜合指數上漲95.15點，漲幅0.4%，報22,755.16點。

美光和英特爾（Intel）領軍下，費城半導體指數大漲2.1%，美光大漲8.9%，英特爾漲7.1%。

台灣加權股價指數周二上漲162.37點收在25,982.91點。台積電（2330）漲1.5%收在1,325.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.46 +0.36 163.00 3.96

中華電 CHT 133.62 +0.60 134.50 -0.66

台積電 TSM 1,756.84 +3.29 1,325.00 32.59

聯電 UMC 45.13 -2.24 44.25 1.99

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 美國

