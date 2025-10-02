標普500指數四連漲創新高 受晶片股和製藥業激勵 降息預期更強

美國三大指數繼續收高，標普500指數連續四日上漲，和道瓊工業指數雙雙創下歷史新高，醫療股漲幅最大，投資人忽略美國聯邦政府停擺的不確定性，仍關注可強化降息預期的經濟數據。

道瓊工業指數上漲43.21點，漲幅0.1%，報46,441.10點；標普500指數漲22.74點，漲幅0.3%，報6,711.20點；那斯達克綜合指數上漲95.15點，漲幅0.4%，報22,755.16點。

美光和英特爾（Intel）領軍下，費城半導體指數大漲2.1%，美光大漲8.9%，英特爾漲7.1%，台積電ADR也大漲3.3%。

金價上漲0.7%，再創歷史新高每英兩3,867.50美元，且連續五個交易日上漲。美國公債殖利率下降，10年期美債殖利率降至4.105%。

製藥股上漲，讓投資人暫時把聯邦政府擺在一邊。政府停擺可能導致關鍵經濟數據無法公布，包括原定周五發布的就業報告。政府長期關閉也可能拖延將於10月中旬發布的消費者物價。

輝瑞和美國總統川普宣布達成協議。輝瑞同意降低Medicaid中的處方藥價格，以換取關稅減免。川普表示，他預料會有更多製藥公司跟進。

安進(Amgen)和美商Merck均攀升超過5%，推動道瓊工業指數續漲，Thermo Fishe)、Biogen和禮來(Eli Lilly)則是標普500指數中漲幅居前的個股。輝瑞大漲6.8%，嬌生上漲0.3%。

標普500指數今年第29度創下歷史新高，道瓊工業指數則是第九度創下新高。那斯達克綜合指數仍低於歷史最高點。

周三公布的民營部門就業數據令人沮喪。ADP全國就業報告說，9月民營雇主減少了32,000個工作崗位。8月的數據也被下修。這份報告消除了投資人對聯準會（Fed）本月降息尚存的疑慮。其他經濟數據方面，供應管理協會(ISM)的數據顯示，美國製造業 9 月小幅復甦。

Raymond James投資長Larry Adam說：「政府停擺往往只是增加雜音，而非改變趨勢。」1976年以來，標普500指數在政府停擺期間平均上漲約0.05%。

Integrity Asset Management基金經理人Joe Gilbert說：「投資人已經習慣逢低買進。經濟數據並不好，但也不算糟糕，這足以鞏固本月降息的預期。」

Lithium Americas 在美國上市股票大漲 23.3%。美國能源部已持有Lithium Americas 5%的股份，並持有該公司與通用汽車的合資公司5%的股份。