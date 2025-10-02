美媒：英特爾與超微初步洽談 磋商代工合作
美國媒體Semafor今天報導，知情人士指出，美國晶片製造商英特爾（Intel）正與超微（AMD）初步洽談，希望將超微納入代工客戶名單。
Semafor未報導英特爾與超微的任何潛在協議細節。超微未立即回應路透社置評要求，英特爾則不予置評。路透社今年4月曾報導，超微正評估英特爾的代工技術。
彭博（Bloomberg News）報導，目前尚不清楚若雙方達成協議，超微會轉移多少代工業務給英特爾，亦不清楚是否涉及超微的直接投資，也有可能雙方最終無法達成任何協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言