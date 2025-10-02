快訊

知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

美媒：英特爾與超微初步洽談 磋商代工合作

中央社／ 聖塔克拉拉1日綜合外電報導
美國媒體報導，英特爾正與超微初步洽談，將其納入代工客戶名單。 （歐新社）

美國媒體Semafor今天報導，知情人士指出，美國晶片製造商英特爾（Intel）正與超微（AMD）初步洽談，希望將超微納入代工客戶名單。

Semafor未報導英特爾與超微的任何潛在協議細節。超微未立即回應路透社置評要求，英特爾則不予置評。路透社今年4月曾報導，超微正評估英特爾的代工技術。

彭博（Bloomberg News）報導，目前尚不清楚若雙方達成協議，超微會轉移多少代工業務給英特爾，亦不清楚是否涉及超微的直接投資，也有可能雙方最終無法達成任何協議。

