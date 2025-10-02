美政府入股北美鋰礦巨擘 減少對中依賴

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

北美鋰礦巨擘美洲鋰業今天表示，美國能源部（DOE）已入股該公司，取得5%股份。美國能源部長萊特指出，這是制衡中國在鋰資源市場主導地位的必要舉措。

美聯社報導，美洲鋰業（Lithium Americas）總部設在加拿大溫哥華，該公司正在美國內華達州北部開發全球最大鋰礦之一。

據報導，美國能源部取得美洲鋰業5%股份，並持有該公司內華達州薩克帕斯（Thacker Pass）鋰礦項目5%股份。

根據彭博（Bloomberg News）與美聯社，該項目是美國儲量最大的鋰礦床，為美洲鋰業與通用汽車（General Motors）的合資計畫。

薩克帕斯鋰礦項目被認為至關重要，以降低美國對中國鋰資源的依賴。鋰是一種關鍵原料，用於製造手機、電動車及可再生能源所需的高科技電池。

美國能源部長萊特（Chris Wright）發表聲明指出，與美洲鋰業的協議強化國內供應鏈，有助於降低美國對外國敵手在關鍵礦產上的依賴。

萊特昨天接受彭博電視（Bloomberg TV）專訪時表示，這是制衡中國在鋰資源市場主導地位的必要舉措。

