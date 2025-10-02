歐亞製造業景氣罩陰霾 美國現復甦跡象

美國9月製造業景氣稍有復甦；歐元區9月製造業景氣則轉為萎縮，亞洲9月製造業景氣也普遍陷入掙扎，美國總統川普向全球加徵關稅，加上中國大陸需求疲弱，導致該地區工廠深受打擊。

美國供應管理協會（ISM）1日公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）從8月的48.7升至49.1，高於訪調經濟學家預期的49，但仍是第七個月低於景氣榮枯線50。

漢堡商業銀行（HCOB）與標普全球編纂的數據則顯示，歐元區9月製造業PMI從8月的50.7下滑至49.8，為2022年中以來首次跌破景氣榮枯線50。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞表示，雖然歐元區製造業先前連七個月增長，都增長速度一直遲緩。在出口市場拖累下，8月短暫增長的新訂單，9月又再度下滑，雖然跌幅不大，但仍是3月來最大跌幅。

該調查也顯示，歐元區各國間的製造業景氣呈現兩樣情，在荷蘭帶頭下，希臘、愛爾蘭和西班牙持續擴張，但該區三大經濟體德國、法國和義大利，卻都呈現萎縮。

而在亞洲，標普全球數據顯示，馬來西亞、日本和菲律賓製造業PMI都低於50榮枯線，但泰國和南韓反倒呈現擴張，而印尼雖放緩但仍維持在擴張區間。9月數據是川普8月7日實施對等關稅後，首度涵蓋完整一個月的製造業PMI數據。

由於產出和新訂單大幅下滑，日本製造業PMI萎縮幅度寫六個月最大，從8月的49.7降至48.5。標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯表示：「若內外需沒有明顯改善，產業短期內恐怕難有太大成長。」

南韓製造業出現今年1月來首次擴張，PMI升至50.7，受惠於3月來首度回升的新訂單，加上就業改善。標普全球分析師指出，「企業普遍希望進一步開發新產品能支撐成長，並期待國內經濟狀況開始好轉。但也有人對復甦時機和高關稅的影響表示憂心。」