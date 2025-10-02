貝萊德旗下GIP擬砸380億美元併AES

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

英國金融時報引述知情人士報導，貝萊德（BlackRock）旗下基礎建設投資公司Global Infrastructure Partners（GIP）接近敲定收購公用事業集團AES，交易規模高達380億美元，這將是史上規模數一數二的基礎建設收購案。

報導指出，專事基礎建設收購的GIP最快幾天內就會宣布收購AES。GIP目前擁有倫敦蓋威克（Gatwick）機場，以及美國和中東地區大型管線網絡的股權。

知情人士透露，對AES的評價約為380億美元的交易包含龐大債務。他們強調，雙方談判雖進入最後階段，但仍可能破局。AES事業遍及全美，也在13個國家經營發電廠。

AES近年大舉投資再生能源電網，在微軟、Meta等科技巨擘旗下的資料中心供電扮演關鍵角色。

不過，AES股價過去一年下跌逾三成。由於美國總統川普撤銷綠能抵稅優惠措施，投資人對AES專注於再生能源的布局轉趨冷淡。

AES負債總額達290億美元，母公司占50億美元以上。該公司市值94億美元，換算企業價值逾380億美元。

隨人工智慧（AI）推升用電需求，基礎建設基金無不抓緊資料中心擴張的商機。

基礎建設 再生能源 規模

延伸閱讀

中信銀行保管資產規模突破2.23兆元 七成國內投信青睞

金管會評比國內外投信業者 14家上榜優惠措施名單看這裡

外資加入搶市 ETF募集潮添動能

009813濃縮美股菁英…一檔打包S&P500前50大！市值體質兼備的龍頭公司、抓住長期趨勢

相關新聞

川普將訪亞洲 聚焦貿易協議

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，總統川普數周後出訪亞洲時，預料將與東南亞國家簽署更多貿易協議，但...

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，資料中心快速擴張，將為年輕人創造數以千計的工作機會，只要他們願意去唸技職學校。

日本「咖哩飯物價指數」狂飆 揭露通膨感受有多深

日本民間機構制定的通膨指標「咖哩飯物價指數」（CRPI）在7月連續第二個月下滑，或許反映通膨有所緩和。不過，這項指數過去...

OpenAI結盟三星、SK海力士 協助推動星際之門計畫

OpenAI執行長奧特曼1日與三星電子、SK海力士達成初步協議，兩間南韓科技大廠將透過供應晶片和其他設施，協助推動Ope...

美就業數據意外下滑 兩年半來最大降幅

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間聘僱人數意外下滑，且降幅為兩年半來最大，進一步顯示勞動市場減弱。

OPEC+擴大增產 油價嚇跌

國際油價下跌，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）傳出計劃11月大幅提高石油產量，增幅高達10月增產幅度的兩倍到三倍，投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。