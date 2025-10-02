貝萊德旗下GIP擬砸380億美元併AES

英國金融時報引述知情人士報導，貝萊德（BlackRock）旗下基礎建設投資公司Global Infrastructure Partners（GIP）接近敲定收購公用事業集團AES，交易規模高達380億美元，這將是史上規模數一數二的基礎建設收購案。

報導指出，專事基礎建設收購的GIP最快幾天內就會宣布收購AES。GIP目前擁有倫敦蓋威克（Gatwick）機場，以及美國和中東地區大型管線網絡的股權。

知情人士透露，對AES的評價約為380億美元的交易包含龐大債務。他們強調，雙方談判雖進入最後階段，但仍可能破局。AES事業遍及全美，也在13個國家經營發電廠。

AES近年大舉投資再生能源電網，在微軟、Meta等科技巨擘旗下的資料中心供電扮演關鍵角色。

不過，AES股價過去一年下跌逾三成。由於美國總統川普撤銷綠能抵稅優惠措施，投資人對AES專注於再生能源的布局轉趨冷淡。

AES負債總額達290億美元，母公司占50億美元以上。該公司市值94億美元，換算企業價值逾380億美元。

隨人工智慧（AI）推升用電需求，基礎建設基金無不抓緊資料中心擴張的商機。