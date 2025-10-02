Nike上季財報 優於預期

全球最大運動用品公司Nike上季銷售大有改善，凸顯出該公司以跑步、籃球等特定運動項目為重點，重新調整業務的努力開始展現成效。

Nike周二（9月30日）公布的財報顯示，上季不計匯率變動的營收減少1%至117億美元，但仍優於華爾街預期的110億美元。展望本季，Nike預期營收將減少1%-3%，符合市場預估。

執行長希爾（Elliott Hill）致力於清理舊庫存並整頓公司架構，來重啟Nike營運。Nike的跑步類產品，一度面臨來自On和Hoka等品牌的激烈競爭，目前正在復甦。希爾表示，公司已重新設計旗下Vomero、Structure和Pegasus三大跑鞋系列，使得跑鞋類產品上季銷售增長超過20%。

與零售商的關係方面，Nike六年來首次重返亞馬遜（Amazon）電商平台，運動用品店Foot Locker也再次把Nike 跑鞋當作核心產品。上季Nike的躉售營收成長了5%，不計匯率變動達到68億美元，超出分析師平均預期。

希爾對跑鞋與批發業務的進展感到樂觀，但表示不會就此一帆風順，還有許多地方需要繼續改進。