AI晶片一哥目標價 華爾街喊250美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

輝達9月30日股價收漲逾2%，再創新高，市值突破4.5兆美元。

花旗與投資銀行KeyBanc不約而同調高輝達目標價，看好輝達一步步敲定相關交易，鞏固自身在AI浪潮中的核心地位。

據彭博資訊報價，輝達9月30日收盤勁揚2.6%，報每股186.58美元，今年來累計上漲約39%，帶動整體市值攀漲至4.53兆美元。輝達1日早盤股價開低後翻紅。

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI上周表示，輝達將對OpenAI投資高達1,000億美元並入股，將建造價值數千億美元、內部搭載輝達繪圖處理器（GPU）的資料中心。

隨後，OpenAI宣布將與甲骨文（Oracle）合作建設五座大型新資料中心，預期配備數十萬顆GPU。這些業者表示，整個「星際之門（Stargate）」專案總成本將達5,000億美元。

花旗分析師將輝達目標價從每股200美元上調至210美元，理由是在OpenAI做出相關宣布後，AI基礎設施支出預測數字上升。

投資銀行KeyBanc也將輝達目標價從230美元上調至250美元，給予「加碼」評級，理由是輝達積極拓展CoWoS方面的技術，而且在GB系列伺服器機櫃製造良率有所提升、已突破85%，這些都有助提升滿足激增的AI需求。最新的目標價代表輝達股價還有約35%上漲空間。

不只花旗、KeyBanc看多輝達。巴克萊（Barclays）上周將輝達目標價上調至240美元，認為AI基礎設施支出預期將激增2兆美元。

瑞穗證券（Mizuho）則重申輝達「優於大盤」（Outperform）評級、目標價205美元，理由同樣是輝達1,000億美元對OpenAI股權投資帶來利多。

