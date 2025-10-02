瞄準西方石油的化工部門OxyChem 股神百億美元收購案將拍板

華爾街日報報導，「股神」巴菲特旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）正在洽談以大約100億美元的價格收購西方石油的化工部門OxyChem，交易最快可能在數天內拍板。

根據報導，雙方可能數日內達成這筆協議。彭博彙編數據顯示，如果順利成交，這將是波克夏自2022年以137億美元收購保險公司Alleghany以來的最大一筆併購交易，同時也是第二次重金押注化學產業。巴菲特上次類似操作是2011年，當時以近100億美元買下特種化學品製造商Lubrizol。

目前波克夏帳上的現金部位達到創紀錄的逾3,440億美元。

現年95歲的巴菲特，計劃在2025年底卸下波克夏執行長但留任董事長，執行長職位將交棒給欽定接班人亞伯 ，後者曾任波克夏能源公司CEO。

消息傳出並未提振西方石油股價，周二收跌1.8%至47.25美元，盤後小漲0.6%。波克夏B股則在收漲0.7%至502.74美元，盤後小跌0.3%。

總部位於奧馬哈的波克夏，目前持有西方石油約28.2%股權，市值約130億美元。巴菲特早在2019年便出手協助西方石油收購Anadarko Petroleum，投入100億美元換取優先股與認購股權。他在2022年初閱讀西方石油財報會議紀要後，開始在市場上買進普通股，並利用新冠疫情造成的市場劇烈波動，以相對便宜的價格大量吸納。