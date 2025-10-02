OpenAI結盟三星、SK海力士 協助推動星際之門計畫

OpenAI執行長奧特曼1日與三星電子、SK海力士達成初步協議，兩間南韓科技大廠將透過供應晶片和其他設施，協助推動OpenAI的星際之門計畫，同時鞏固自身在先進人工智慧（AI）記憶體晶片的主導地位。奧特曼同日預定和南韓總統李在明會面。

韓聯社和彭博資訊報導，三星集團表示，已與OpenAI簽署合作意向書（LOI），內容涵蓋「星際之門」專案，參與的子公司包含三星電子、三星SDS、三星物產及三星重工。根據協議，三星將與OpenAI在晶片、資料中心、雲端運算及海事技術等領域，展開全面合作。

三星就協議細節表示，將持續供應低功耗記憶體晶片，支持星際之門計畫；旗下IT子公司三星SDS，也將尋求與OpenAI共同開發主打企業使用的AI資料中心與AI服務，並在星際之門計畫下，協助AI資料中心的設計、建設與營運。

另外，三星物產和三星重工則將與OpenAI合作興建資料中心，涵蓋可降低碳排的離岸浮動設施。

SK集團同日也與OpenAI簽署合作意向書，將為星際之門供應高頻寬記憶體（HBM）晶片，並協助OpenAI取得AI繪圖處理器（GPU）；雙方也簽署合作備忘錄（MOU），預計在南韓西南部興建新的AI資料中心，以實現OpenAI所謂的「韓國星際之門」。

SK集團指出，隨著「星際之門」在全球拓展，OpenAI每月預計將需要約90萬片高效能DRAM晶圓，是目前HBM全球產能的兩倍以上。

韓國科學技術情報通信部（MSIT）也和OpenAI簽署MOU，在AI領域廣泛合作。MSIT表示，雙方將聯手推動不同地區的AI生態系、加速公部門的AI轉型，並培育AI專家、支持相關新創公司，也將共同支援韓企在OpenAI全球計畫的參與，包含AI資料中心的興建。

其他消息方面，OpenAI在9月30日推出最新一代生成式影片AI模型Sora 2，並同步推出由該模型驅動的社群應用軟體（App）Sora，是該公司在ChatGPT後，首度推出消費者App，也是第一個社群應用產品。

Sora 2的介面形似TikTok，但主打AI生成的影片，目前已在美、加推出，但現階段必須接獲邀請方可下載。OpenAI表示，Sora 2模型在真實性、影音同步和多重視角敘事方面，較前一代有明顯進步，也看好新推出的社群App將徹底改變使用者經驗。