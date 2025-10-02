OPEC+擴大增產 油價嚇跌

國際油價下跌，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）傳出計劃11月大幅提高石油產量，增幅高達10月增產幅度的兩倍到三倍，投資人擔心供應過剩。麥格理預測，未來幾季油價將跌到5字頭。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油交易12月期貨價格1日盤中下跌1.3%，至每桶65.19美元。美國西德州原油11月期貨也下跌1.3美元，至每桶61.54美元。兩大原油指標連續第三天下跌，周一收低超過3%，為8月1日以來最大單日跌幅。

路透報導，三位知悉會談情況的消息人士表示，隨著沙烏地阿拉伯努力奪回市占，在10月5日的會議上，OPEC+可能會加快11月增產速度，10月的增產幅度為每日13.7萬桶。其中兩人表示，OPEC+八個成員國可能同意在11月將增產幅度提高每日27.4萬～41.1萬桶，即比10月增幅高出兩到三倍。

彭博稍早報導OPEC+正考慮把每日增產幅度提高至50萬桶，但OPEC隨後在社群平台X上發文，否認相關媒體報導，稱有關增產每日50萬桶的消息「不準確且具誤導性」。

StoneX分析師霍德斯表示：「OPEC+的策略可能會大幅壓縮高成本美國頁岩油生產商的利潤，可能迫使他們縮減已維持在創紀錄水準的產量。」

美國能源資訊局（EIA）9月30日公布的數據顯示，美國7月原油產量升至每日1,364萬桶，創下單月新高。