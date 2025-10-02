美就業數據意外下滑 兩年半來最大降幅

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間聘僱人數意外下滑，且降幅為兩年半來最大，進一步顯示勞動市場減弱。

ADP研究公司1日公布，民間企業9月就業人數減少3.2萬人，遠不如彭博訪調經濟學家平均預估的增加5.1萬人，且寫下2023年3月來最大降幅紀錄。此外，8月就業數據比原先公布的增加5.4萬人下修至減少3,000人。

這份「ADP全國聘僱報告」，是ADP與史丹福數位經濟研究室共同編製，此刻格外引起投資人關注，因為美國勞工部統計局（BLS）預定本周五出爐的9月非農就業報告，受聯邦政府關門影響將不會公布。非農就業數據向來備受投資人重視，據以研判美國就業市場現況。上回BLS延遲公布非農就業報告，是在2013年。

礙於經費無著落，美國聯邦政府9月30日午夜起關門，是2018年底至2019年初以來首見。Comerica Bank首席經濟學家亞當斯說：「暫停發布經濟統計數據，將使關門期間的美國經濟狀態更難追蹤。那或許會造成金融市場對民間發布數據，像是ADP和Ward's小客車與輕型卡車，反應比平常劇烈。」

自1981年來第15次美國聯邦政府關門，導致一些重要經濟數據延遲公布，包括原訂1日公布的8月營建支出。原訂2日公布的每周初領失業救濟報告，也將延後。

勞工部與商務部本周一已公告，聯邦政府停擺期間，所有經濟數據暫停發布。30日公布的政府數據已顯示，勞動市場死氣沉沉，8月職缺數僅微增且聘僱受抑制。

經濟學家預期，勞動市場一旦陷入停滯，將促使聯準會（Fed）10月進一步降息。為提振就業市場，Fed上月已重啟降息循環，調降聯邦資金利率目標區間1碼（0.25個百分點），降到1.0%~4.25%。

非農就業數據是Fed決策官員據以評估利率決定的關鍵資料，Fed下次會議訂於10月28日至29日舉行，這表示會前將缺乏9月非農就業報告可參考。

