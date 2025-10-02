川普將訪亞洲 聚焦貿易協議

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，總統川普數周後出訪亞洲時，預料將與東南亞國家簽署更多貿易協議，但未透露即將敲定協議的有哪些貿易夥伴。葛里爾並以「良好現狀」描述美國對中國大陸祭出的55%關稅，暗示美中關稅停火期11月10日結束前，美國不會立即採取調降中國大陸商品關稅的行動。

川普已表示，將利用本月前往南韓參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會的機會，與中國國家主席習近平會面。馬來西亞總理安華7月也曾透露，川普已接受邀請，將參加10月將在馬來西亞舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會。

葛里爾9月30日接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「總統10月底將走訪亞洲，我們預期屆時將能簽署一些協議。」

包括歐盟、日本及南韓在內，川普已敲定的協議都是粗略框架，細節尚未確定。美國和南韓仍持續協商首爾當局3,500億美元投資承諾的條款，越南官員也希望美國重新評估對海鮮進口做出的決議。葛里爾指的是既有協議還是新協議，目前仍不得而知。

葛里爾透露自己剛從馬來西亞返回美國，他會見的東南亞國家基本上都朝著與美國達成最終正式協議、開放自家市場邁進。馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）上周表示，大馬目標是在東協峰會前完成關稅談判。

另一方面，葛里爾同日在紐約經濟俱樂部表示，美國對從中國大陸進口商品課徵約55%關稅是「良好現狀」，但他希望持續與中國大陸官員定期討論以試圖建立較平衡貿易關係，進而讓雙方能提高美國農產品及中國大陸消費者商品等「非敏感商品」的貿易。

葛里爾說：「我希望與他們達成的狀態…是我們能以稍微較自由和較透明的方式貿易。」

如果美中官員未同意延長關稅停火協議，美國對中國大陸祭出的關稅11月10日後將回升至145%左右，中國大陸對美國課徵的關稅也會回到125%，這將導致美中貿易幾乎全面中斷。葛里爾透露，由於中國大陸對全球稀土礦物和磁鐵供給有影響力，該國談判官員氣勢已稍微增強，提出的要求已增加。

葛里爾並表示，川普希望美國政府入股所有表現優異的企業，但迴避政府是否正討論入股晶片製造商輝達（Nvidia）的問題。