抵擋聯發科攻勢…高通放下法律糾紛 傳晶片改採安謀最新架構

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
高通新一代晶片據傳已改採安謀最新一代運算架構。路透
高通（Qualcomm）旗艦晶片據傳已改採安謀控股（Arm）旗下能提高人工智慧（AI）效能的最新一代運算架構，此舉不只可望拉抬安謀營收，還有助於高通晶片與聯發科和蘋果產品競爭。

路透引述知情人士說法報導，高通上周推出的新一代個人電腦（PC）與手機晶片，將採用安謀在業內被稱為「v9」的第九版運算架構，與前幾代產品不同。v9包含好幾個協助晶片強化聊天機器人與影像生成器工作處理能力的改良，聯發科等高通競爭對手已公開確認採用v9，分析師大多認為蘋果也採用該架構。

高通拒絕就旗下最新晶片採用的技術置評，只在聲明中表示該公司選擇對客戶而言合理的指令，安謀也拒絕評論。高通股價1日早盤一度跌逾1%，安謀最多勁揚3.5%。

Seaport Research Partners半導體與電子資深分析師高柏格（Jay Goldberg）表示，基於高通和安謀法律糾紛尚未完全平息，高通採用安謀技術引人注目，但很難估算此舉能為安謀帶來多少營收，因為高通自行設計旗下大多數晶片，而非向安謀採購設計元素。

安謀 分析師 高通 半導體 晶片

