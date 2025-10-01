三星、SK海力士簽署意向書 為星際之門計畫供應晶片

快訊

中央社／ 首爾1日綜合外電報導
南韓三星電子與SK海力士已簽訂意向書，將為OpenAI資料中心供應記憶體晶片。路透
南韓三星電子與SK海力士已簽訂意向書，將為OpenAI資料中心供應記憶體晶片。這兩家南韓晶片製造商攜手ChatGPT開發商，共同因應星際之門（Stargate）計畫日益攀升的需求。

路透社報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天前往南韓總統府，拜會南韓總統李在明，在場人士還有三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）的董事長。會後宣布這項合作消息。

美國總統川普（Donald Trump）今年1月宣布規模高達5000億美元的星際之門計畫，找來OpenAI及日本軟銀（Soft Bank）、甲骨文（Oracle）等夥伴，以確保美國在人工智慧（AI）領域持續領先。

擴大晶片供應是這項計畫的核心構想之一。AI晶片大廠輝達（Nvidia）上週宣布，未來將對OpenAI投資最高達1000億美元，並為其資料中心供應高效運算晶片。

南韓總統政策顧問金永範（Kim Yong-beom，音譯）今天表示，OpenAI尋求在2029年下訂90萬片半導體晶圓，並與三星電子與SK海力士設立合資企業，在南韓興建兩座資料中心，初步規模為20兆瓦（MW）。

金永範指出，如有必要，南韓不排除參與星際之門計畫的融資。

南韓總統辦公室表示，這次合作將讓南韓晶片大廠搶先布局全球最大規模的AI基礎設施計畫，為國內半導體產業帶來重要成長動能。

三星電子與SK海力士合計在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）市場占有率約7成，在高頻寬記憶體（HBM）市占率則是近8成。

