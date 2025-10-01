特斯拉歐洲傳佳音 9月法國、丹麥、西班牙、挪威銷量成長

據今天公布的歐洲多國汽車產業數據，美國電動車大廠特斯拉9月在法國和丹麥出現今年首見銷量成長，改款後的Model Y更登上丹麥最暢銷車款；在挪威和西班牙的銷量也繼續增長。

路透社報導，特斯拉（Tesla）今年在歐洲市場陷入困境，因歐洲和中國對手推出新車款帶來的競爭加劇，特斯拉產品系列顯得選擇不多且老舊，自ModelY在2020年問世後一直未見新的特斯拉大眾車款。

雪上加霜的是，一些消費者因不滿特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的立場而抵制品牌。馬斯克去年資助川普（Donald Trump）贏得美國總統大選，他也經常表態支持歐洲極右派政黨。

特斯拉今年1到8月在歐洲聯盟（EU）銷量較去年同期銳減42.9%，在全歐洲銷量也下滑32.6%。8月特斯拉在歐盟銷量今年第2度遭中國電動車大廠比亞迪超越，但在全歐洲銷量仍領先。

特斯拉曾辯護說，改款後的Model Y自6月開始在歐洲多國交車後，將帶動區域銷售復甦。

果然特斯拉9月在法國銷量較1年前略增2.74%，在丹麥銷量更大增20.5%；在挪威也成長14.7%，其中Model Y與Model 3分別拿下銷售冠亞軍；在西班牙亦增長3.4%，歸功於新款Model Y銷量激增60%。