中職／被「水鬼」咬一口！兄弟M1被悍將狠咬 5000條黃彩帶攜回洲際

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。美聯社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，資料中心快速擴張，將為年輕人創造數以千計的工作機會，只要他們願意去唸技職學校。

黃仁勳告訴英國第四頻道（Channel 4）：「如果你是水電工、木匠，我們將需要數十萬名這樣的人力來建造這些工廠」，「每個經濟體都將迎來嫻熟技術領域的榮景，這些人力每年都必需加碼、加碼、再加碼。」

黃仁勳不只是說說而已，有他從口袋裡拿出的現金為證。輝達上周宣布投資1億美元於OpenAI，助其興建搭載輝達AI處理器的資料中心。

根據麥肯錫（McKinsey），整體而言，全球AI產業在資料中心的資本支出，預計在2030年前達攀抵7兆美元。以一座25萬平方英尺（約7,000坪）的資料中心為例，興建期間雇用的建築工人可達1,500名，其中有許多人每年收入逾10萬美元，還有加班費，而且完全無需大學文憑。

資料中心興建完成後，將有約50名全職工人留任，負責維護設備，每個職位也將為周圍經濟創造另外的3.5份工作。

黃仁勳並非唯一警告嫻熟技術工人可能很快就會短缺的執行長。貝萊德CEO芬克曾向白宮提出疑慮，表示當局遣返移民勞工，加上美國年輕人對這類工作興趣缺缺，對資料中心的興建來說，是個正在形成的完美風暴。

福特汽車CEO法利近日也指出，華盛頓推動產業回流的舉措和所需勞動力之間存有差距。他6月也曾在LinkedIn貼文表示，美國已經短缺60萬名工廠工人，還缺50萬名建築工人。

法利說：「如果沒有人力，要如何把所有的這些東西遷回來？」

