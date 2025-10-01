快訊

中職／被「水鬼」咬一口！兄弟M1被悍將狠咬 5000條黃彩帶攜回洲際

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

美股早盤／擔憂政府關門拖長「傷害美國經濟」 三大指數走跌

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股1日早盤下跌，因擔憂美國政府關門拖長。美聯社
美股1日早盤下跌，因擔憂美國政府關門拖長。美聯社

美股1日早盤下跌，因擔憂從當日午夜開始的美國政府關門會比往年拖長，進而傷害已經脆弱不堪的美國經濟，再加上最新公布的「小非農」ADP就業報告顯示，美國9月民間就業人數意外下滑。

道瓊工業指數1日早盤持平；標普500和那斯達克指數分別下滑0.3%和0.4%；費城半導體指數跌0.5%；台積電ADR則漲0.6%。

在共和黨主掌的參議院未能通過臨時支出法案，美國聯邦政府1日午夜開始關門。民主黨議員要求延長一項關乎數以百萬計美國民眾的醫療保健稅收減免。

美股以往在政府關門期間表現平穩，但因受到許多經濟因素影響，這次可能風險較高。投資人仍擔憂勞動市場放緩和通膨風險，以及攀升至歷史新高的股市估值和市場的過度集中。

無黨派團體國會預算處（CBO）估計，這回政府關門將導致約75萬名聯邦員工放無薪假。川普已威脅將在關門期間開除大量聯邦員工，更增添此次關門的經濟風險。

ADP研究所1日表示，9月民間就業人口減少3.2萬人，遠低於道瓊訪調經濟學家預測的增加4.5萬人，且跌幅創下2023年3月來最大。在政府關門導致官方經濟數據發布陷入停擺下，這份數據變得比以往更具參考重要性。

美國 指數 美股 半導體 稅收

延伸閱讀

強調備戰！赫塞斯提終結肥胖部隊 川普稱以國內城市作「訓練場」

休戰期成常態？美貿易代表稱對陸關稅55%是「良好狀態」

環團點名自俄羅斯加碼進口輕油 台塑化：採購未違反美國、歐盟規定

不滿美販運人口報告 北京駐港公署：抹黑香港、美應停止干預香港事務

相關新聞

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，資料中心快速擴張，將為年輕人創造數以千計的工作機會，只要他們願意去唸技職學校。

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

英國知名科技投資人安德森（James Anderson）警告，人工智慧（AI）業者估值近來快速膨脹令人感到不安，輝達（...

Nvidia霸主之路能持續多久？中國大陸市場困局浮現

輝達（Nvidia）晶片是全球AI競爭的核心籌碼，甚至成為美中貿易談判的議題之一。美國視中國大陸的AI發展為國安威脅，封...

日本「咖哩飯物價指數」狂飆 揭露通膨感受有多深

日本民間機構制定的通膨指標「咖哩飯物價指數」（CRPI）在7月連續第二個月下滑，或許反映通膨有所緩和。不過，這項指數過去...

三星、SK海力士簽署意向書 為星際之門計畫供應晶片

南韓三星電子與SK海力士已簽訂意向書，將為OpenAI資料中心供應記憶體晶片。這兩家南韓晶片製造商攜手ChatGPT開發...

特斯拉歐洲傳佳音 9月法國、丹麥、西班牙、挪威銷量成長

據今天公布的歐洲多國汽車產業數據，美國電動車大廠特斯拉9月在法國和丹麥出現今年首見銷量成長，改款後的Model Y更登上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。