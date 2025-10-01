美股早盤／擔憂政府關門拖長「傷害美國經濟」 三大指數走跌

美股1日早盤下跌，因擔憂從當日午夜開始的美國政府關門會比往年拖長，進而傷害已經脆弱不堪的美國經濟，再加上最新公布的「小非農」ADP就業報告顯示，美國9月民間就業人數意外下滑。

道瓊工業指數1日早盤持平；標普500和那斯達克指數分別下滑0.3%和0.4%；費城半導體指數跌0.5%；台積電ADR則漲0.6%。

在共和黨主掌的參議院未能通過臨時支出法案，美國聯邦政府1日午夜開始關門。民主黨議員要求延長一項關乎數以百萬計美國民眾的醫療保健稅收減免。

美股以往在政府關門期間表現平穩，但因受到許多經濟因素影響，這次可能風險較高。投資人仍擔憂勞動市場放緩和通膨風險，以及攀升至歷史新高的股市估值和市場的過度集中。

無黨派團體國會預算處（CBO）估計，這回政府關門將導致約75萬名聯邦員工放無薪假。川普已威脅將在關門期間開除大量聯邦員工，更增添此次關門的經濟風險。

ADP研究所1日表示，9月民間就業人口減少3.2萬人，遠低於道瓊訪調經濟學家預測的增加4.5萬人，且跌幅創下2023年3月來最大。在政府關門導致官方經濟數據發布陷入停擺下，這份數據變得比以往更具參考重要性。