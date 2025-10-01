歐盟研擬大幅提高鋼鐵關稅 削減進口配額

快訊

中央社／ 布魯塞爾1日綜合外電報導
負責產業政策的法國籍歐盟執行委員塞儒內今天告訴鋼鐵業界人士，歐盟將提議削減鋼鐵進口配額，並大幅增加對國外進口鋼鐵徵收的關稅。美聯社

負責產業政策的法國籍歐盟執行委員塞儒內今天告訴鋼鐵業界人士，歐盟將提議削減鋼鐵進口配額，並大幅增加對國外進口鋼鐵徵收的關稅。

塞儒內（Stephane Sejourne）在布魯塞爾舉行的一場會議發表講話後，與會者告訴法新社，他說歐盟當局下週將公布保護鋼鐵業的新措施，取代將於明年到期的現行「防衛條款」（safeguard clause）。

美國總統川普（Donald Trump）今年稍早宣布對銷美鋼鐵課徵50%關稅之後，保護鋼鐵業尤其成為歐盟當局的優先要務。

歐盟執行委員會將提出改革措施，以免華府祭出新關稅稅率、加拿大對中國鋼鐵徵收更高關稅後，大量廉價鋼鐵湧入歐盟市場。

歐盟7月已與美國達成關稅協議，但未能讓川普降低對歐洲鋼鐵的關稅。不過歐盟官員認為，未來仍有望達成相關協議。

歐盟執委會當前採取的防衛措施將於明年到期，其內容包含限制進口數量。執委會並試圖保護業界不受亞洲產能過剩影響。

如果超過配額數量，歐盟目前對進口鋼鐵課徵的關稅稅率為25%。

塞儒內如今指出，歐盟當局希望將外國鋼鐵的配額將近砍半，並將關稅提高至與美國及加拿大相近的水準。

塞儒內還提到，一旦前述提議獲得批准，將不會只是暫時性措施。

