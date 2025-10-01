快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

不畏美國政府停擺 亞股收盤漲多跌少

中央社／ 香港1日綜合外電報導
隨著美國國會未能達成撥款協議，美國政府正式停擺，今天金價創下歷史新高，而華爾街期指下跌，美元亦走弱；儘管如此，多數亞洲股市仍小幅上揚。示意圖／AI生成
隨著美國國會未能達成撥款協議，美國政府正式停擺，今天金價創下歷史新高，而華爾街期指下跌，美元亦走弱；儘管如此，多數亞洲股市仍小幅上揚。示意圖／AI生成

隨著美國國會未能達成撥款協議，美國政府正式停擺，今天金價創下歷史新高，而華爾街期指下跌，美元亦走弱；儘管如此，多數亞洲股市仍小幅上揚。

法新社報導，美國部分服務關閉的前景，壓過了市場對聯準會（Fed）可能再次降息的樂觀情緒。

多數停擺事件在短時間內落幕對市場影響有限，但投資人仍有所擔憂，尤其是停擺可能使得預定3日公布的非農就業報告延後，而該報告是聯準會利率決策的重要參考。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示：「我仍認為投資人應超越政治干擾，著眼長期走勢。本質上，聯邦預算到期不會對經濟造成太大影響。最終協議會達成，政府會重啟，任何延遲的經濟數據也會按時公布。」

台北、新加坡、首爾、馬尼拉、曼谷和威靈頓股市今天收高。上海和香港股市因假期休市。

日本東京股市在銀行股領跌拖累下收低，基準日經指數收盤跌0.9%，收在44550.85點。雪梨和雅加達股市同樣收低。

美國 聯準會 投資人 日本 金價 華爾街

延伸閱讀

【重磅快評】生質乙醇混汽油省錢又環保 美國是好意或強迫推銷？

推銷美國玉米乙醇 美國農業次長：台灣可節省100億元油費

NBA／解放進攻潛力！尼克新主帥布朗力促唐斯轉型「不再固定打5號」

NBA／尼克戰力升級 新兵克拉克森、亞布塞萊目標捧冠

相關新聞

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

英國知名科技投資人安德森（James Anderson）警告，人工智慧（AI）業者估值近來快速膨脹令人感到不安，輝達（...

Nvidia霸主之路能持續多久？中國大陸市場困局浮現

輝達（Nvidia）晶片是全球AI競爭的核心籌碼，甚至成為美中貿易談判的議題之一。美國視中國大陸的AI發展為國安威脅，封...

日本「咖哩飯物價指數」狂飆 揭露通膨感受有多深

日本民間機構制定的通膨指標「咖哩飯物價指數」（CRPI）在7月連續第二個月下滑，或許反映通膨有所緩和。不過，這項指數過去...

不畏美國政府停擺 亞股收盤漲多跌少

隨著美國國會未能達成撥款協議，美國政府正式停擺，今天金價創下歷史新高，而華爾街期指下跌，美元亦走弱；儘管如此，多數亞洲股...

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

台積電憑藉全球最大半導體製造商地位股價近來表現亮眼，4月初觸底以來已漲近七成，ADR更幾乎翻倍。金融科技公司TipRan...

預定年底前開賣…傳三星三折手機 將於APEC峰會場邊亮相

亞太經濟合作會議（APEC）定於10月31日-11月1日在南韓慶州舉行，據傳三星電子打算在APEC場邊發布三折智慧手機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。