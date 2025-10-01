台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

台積電憑藉全球最大半導體製造商地位股價近來表現亮眼，4月初觸底以來已漲近七成，ADR更幾乎翻倍。金融科技公司TipRanks表示，對想敲進台積電股票的人而言，現在還不算太晚。

沃特斯（Stefon Walters）是享有五星級評價的投資人，在TipRanks追蹤的股票專家名列前2%。沃特斯預期台積電股價可能繼續上攻，未來數年人工智慧（AI）基礎設施支出預料將綿延不絕是主因。

沃特斯表示，台積電靠著AI晶片賺得盆滿缽滿，第2季六成營收來自旗下高效能運算部門，而且用於打造資料中心基礎設施的AI晶片「幾乎全部」來自台積電。換句話說，業者持續花大錢對台積電而言是大利多。沃特斯指出，截至目前這個十年結束時，輝達基礎設施支出預估將達到3兆至4兆美元。

沃特斯說：「台積電是晶片製造領域無庸置疑的龍頭業者，而晶片是訓練AI模型的關鍵，台積電可以預期基礎設施支出大多會以某些形式或方式，下滲至旗下事業。」

TipRanks資料顯示，過去三個月給予台積電ADR 12個月目標價的分析師有七人建議買進，一人建議持有，讓台積電輕鬆取得「強力買進」的共識評等。台積電ADR 9月30日收在279.29美元，巴克萊分析師科爾斯（Simon Coles）日前將12個月目標價調升至325美元，意味台積電ADR還有逾16%上漲空間，華泰證券分析師黃樂平也已將目標價上修至320美元。