快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
專家認為，現在買進台積電股票還不算晚。路透
專家認為，現在買進台積電股票還不算晚。路透

台積電憑藉全球最大半導體製造商地位股價近來表現亮眼，4月初觸底以來已漲近七成，ADR更幾乎翻倍。金融科技公司TipRanks表示，對想敲進台積電股票的人而言，現在還不算太晚。

沃特斯（Stefon Walters）是享有五星級評價的投資人，在TipRanks追蹤的股票專家名列前2%。沃特斯預期台積電股價可能繼續上攻，未來數年人工智慧（AI）基礎設施支出預料將綿延不絕是主因。

沃特斯表示，台積電靠著AI晶片賺得盆滿缽滿，第2季六成營收來自旗下高效能運算部門，而且用於打造資料中心基礎設施的AI晶片「幾乎全部」來自台積電。換句話說，業者持續花大錢對台積電而言是大利多。沃特斯指出，截至目前這個十年結束時，輝達基礎設施支出預估將達到3兆至4兆美元。

沃特斯說：「台積電是晶片製造領域無庸置疑的龍頭業者，而晶片是訓練AI模型的關鍵，台積電可以預期基礎設施支出大多會以某些形式或方式，下滲至旗下事業。」

TipRanks資料顯示，過去三個月給予台積電ADR 12個月目標價分析師有七人建議買進，一人建議持有，讓台積電輕鬆取得「強力買進」的共識評等。台積電ADR 9月30日收在279.29美元，巴克萊分析師科爾斯（Simon Coles）日前將12個月目標價調升至325美元，意味台積電ADR還有逾16%上漲空間，華泰證券分析師黃樂平也已將目標價上修至320美元。

台積電 標價 分析師 半導體 ADR 晶片

延伸閱讀

台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

台股收盤上漲162點收25,982點 台積電收1,325元上漲20元

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

台股驚驚漲 法人曝多空交雜下的可能轉折點

相關新聞

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

英國知名科技投資人安德森（James Anderson）警告，人工智慧（AI）業者估值近來快速膨脹令人感到不安，輝達（...

Nvidia霸主之路能持續多久？中國大陸市場困局浮現

輝達（Nvidia）晶片是全球AI競爭的核心籌碼，甚至成為美中貿易談判的議題之一。美國視中國大陸的AI發展為國安威脅，封...

日本「咖哩飯物價指數」狂飆 揭露通膨感受有多深

日本民間機構制定的通膨指標「咖哩飯物價指數」（CRPI）在7月連續第二個月下滑，或許反映通膨有所緩和。不過，這項指數過去...

不畏美國政府停擺 亞股收盤漲多跌少

隨著美國國會未能達成撥款協議，美國政府正式停擺，今天金價創下歷史新高，而華爾街期指下跌，美元亦走弱；儘管如此，多數亞洲股...

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

台積電憑藉全球最大半導體製造商地位股價近來表現亮眼，4月初觸底以來已漲近七成，ADR更幾乎翻倍。金融科技公司TipRan...

預定年底前開賣…傳三星三折手機 將於APEC峰會場邊亮相

亞太經濟合作會議（APEC）定於10月31日-11月1日在南韓慶州舉行，據傳三星電子打算在APEC場邊發布三折智慧手機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。