快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

預定年底前開賣…傳三星三折手機 將於APEC峰會場邊亮相

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
華為Mate XT三折機。路透
華為Mate XT三折機。路透

亞太經濟合作會議（APEC）定於10月31日-11月1日在南韓慶州舉行，據傳三星電子打算在APEC場邊發布三折智慧手機，定價超過300萬韓元（新台幣6.5萬元）。

綜合韓聯社與韓國每日經濟新聞報導，三摺手機是介於智慧機與平板之間的機種，摺疊時為6.5吋，完全打開時約為10吋。該機種在8月取得認證，產量估計僅有幾萬支，將在高收入市場銷售，預定年底前開賣。

業界分析師說，在APEC峰會時發布新機，顯示重點在策略象徵與品牌定位，而非大規模銷售。儘管華為搶在三星之前，率先發布三折機，但三星產品被認為性能較強、市占較廣。

外界認為，三星推出三折機是想創造新需求，新機種大如平板，又兼具智慧機的可攜帶性，適合於多工用途、以及人工智慧（AI）服務。另外，三星也可能想趁此機會，展示南韓的資訊科技業，新機具備三星與本土夥伴研發的關鍵技術，如面板、軸承、超薄面板、電池等。

APEC 南韓 手機 三星

延伸閱讀

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

白宮：川普仍願不設前提與金正恩對話

奧特曼離台後…今天拜會南韓總統 與三星、海力士等韓廠見面

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

相關新聞

曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

英國知名科技投資人安德森（James Anderson）警告，人工智慧（AI）業者估值近來快速膨脹令人感到不安，輝達（...

Nvidia霸主之路能持續多久？中國大陸市場困局浮現

輝達（Nvidia）晶片是全球AI競爭的核心籌碼，甚至成為美中貿易談判的議題之一。美國視中國大陸的AI發展為國安威脅，封...

日本「咖哩飯物價指數」狂飆 揭露通膨感受有多深

日本民間機構制定的通膨指標「咖哩飯物價指數」（CRPI）在7月連續第二個月下滑，或許反映通膨有所緩和。不過，這項指數過去...

預定年底前開賣…傳三星三折手機 將於APEC峰會場邊亮相

亞太經濟合作會議（APEC）定於10月31日-11月1日在南韓慶州舉行，據傳三星電子打算在APEC場邊發布三折智慧手機，...

升值壓力大…泰銖兌美元今年升逾7% 台商受創、國際遊客荷包縮水

泰銖兌美元今年升值逾7%。泰國前財長表示，若泰銖持續飆升恐衝擊旅遊業與農民收入。從事大宗商品出口的台商指出，泰銖走強已影...

2024年日本農地被大買！外國人、公司購入175.3公頃 其中陸人最多

日本今年7月參議院選舉，「日本人優先」的選舉政見成為焦點，尤其是日本土地被外國人大買一事引發熱議。日本官方調查顯示，僅是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。