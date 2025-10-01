預定年底前開賣…傳三星三折手機 將於APEC峰會場邊亮相
亞太經濟合作會議（APEC）定於10月31日-11月1日在南韓慶州舉行，據傳三星電子打算在APEC場邊發布三折智慧手機，定價超過300萬韓元（新台幣6.5萬元）。
綜合韓聯社與韓國每日經濟新聞報導，三摺手機是介於智慧機與平板之間的機種，摺疊時為6.5吋，完全打開時約為10吋。該機種在8月取得認證，產量估計僅有幾萬支，將在高收入市場銷售，預定年底前開賣。
業界分析師說，在APEC峰會時發布新機，顯示重點在策略象徵與品牌定位，而非大規模銷售。儘管華為搶在三星之前，率先發布三折機，但三星產品被認為性能較強、市占較廣。
外界認為，三星推出三折機是想創造新需求，新機種大如平板，又兼具智慧機的可攜帶性，適合於多工用途、以及人工智慧（AI）服務。另外，三星也可能想趁此機會，展示南韓的資訊科技業，新機具備三星與本土夥伴研發的關鍵技術，如面板、軸承、超薄面板、電池等。
