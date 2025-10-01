曾看好輝達衝2萬美元 投資大咖改口擔心AI泡沫…最大投資變這家陸商

英國知名科技投資人安德森（James Anderson）警告，人工智慧（AI）業者估值近來快速膨脹令人感到不安，輝達（Nvidia）計劃投資OpenAI 1,000億美元。不禁讓人聯想起網路泡沫。

拜安德森及早押注輝達、特斯拉（Tesla）和亞馬遜之賜，總部設在英國愛丁堡的Baillie Gifford意外成為科技投資明星。安德森2023年重返全職投資界，目前與駐美國紐約的薩米特（Morgan Samet）聯手管理11億美元的Lingotto Innovation Strategy。

安德森去年曾預言輝達股價十年內可望站上2萬美元，輝達股票不久前還是Lingotto Innovation Strategy最大部位，但這個地位目前已被中國大陸電池製造商寧德時代搶走。Lingotto Innovation Strategy是在今年稍早削減輝達股票部位，另一方面，寧德時代5月在香港掛牌上市以來股價持續大漲。

OpenAI估值已在短短不到一年從1,570億美元上升至5,000億美元，OpenAI頭號競爭對手Anthropic估值過去六個月幾乎成長兩倍，達到1,700億美元。安德森向英國金融時報（FT）說：「我認為需要承認一件事，那就是大家願意給予OpenAI和Anthropic等公司的估值突然上升，令人感到不安。」

安德森強調仍「非常景仰」輝達，但也認為輝達打算投資OpenAI 1,000億美元，讓人感到憂心的理由比以往都來得多。OpenAI也是輝達AI系統大買家之一，批評人士點出這樁交易形成循環結構，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）擘劃的大型資料中心如何供電及錢從哪裡來，也充滿不確定性。

安德森說：「不得不說，對我這個年齡的人而言，『供應商融資』一詞不會聯想到好事…目前情況和1999至2000年許多電信供應商採取的作法不算很像，但有某些相似之處。從這個角度來看，我認為這讓我有點感到不安。」

供應商融資是指網路崛起時期流行的一種作法，當時電信設備製造商紛紛大舉貸款，藉此協助電信客戶籌措打造網路光纖所需資金。