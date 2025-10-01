升值壓力大…泰銖兌美元今年升逾7% 台商受創、國際遊客荷包縮水

泰銖兌美元今年升值逾7%。泰國前財長表示，若泰銖持續飆升恐衝擊旅遊業與農民收入。從事大宗商品出口的台商指出，泰銖走強已影響營收但仍在可控範圍。不少外國遊客也直言，泰銖升值讓當地消費明顯變貴。

泰銖成為僅次於新台幣，亞洲表現第二佳的貨幣，主要是受美元走弱與金價上漲帶動。泰國央行9月初曾表示，將密切監測匯率走勢，以減輕對企業和出口的衝擊，並考慮採取措施降低金價對泰銖的影響。

專營大宗商品出口的泰國台商對泰銖飆升表示擔憂，並指泰銖走強已影響收入。台商余若帆說，泰銖9月中升至約31泰銖兌1美元，就不敢貿然出貨，因更早前的報價都是32泰銖兌1美元，因此影響顯著。

從事大宗商品出口逾10年的余若帆告訴中央社，大宗物資單價不高，利潤少，通常是以量制價，「匯率波動對於營收影響很大」，但目前泰銖波動仍在可控範圍內。

泰國經濟學家、前財政部長提拉猜（Thirachai Phuvanatnaranubala）指出，若泰銖持續升值，本土農產品價格的競爭力也會被削弱，進而衝擊農民生計。另外，因泰銖走高，遊客也可能因此不來泰國旅遊，影響旅遊業。

提拉猜接受中央社專訪時表示，他認為，出口至柬埔寨的黃金暴增可能是導致泰銖快速升值的主因，因此呼籲政府：「應暫時禁止從泰國出口黃金至柬埔寨」。

更早前，泰國工業聯合會主席張學善（Kriengkrai Thiennukul）9月初曾表示，黃金出口暴增可能與在柬埔寨的洗錢和詐騙活動有關。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已多次強調，泰銖強勢問題須立刻解決，也會針對黃金出口暴增進行調查。

許多國際遊客也表示，泰銖升值讓當地消費明顯變貴。來自馬來西亞的遊客呂榮坤說，他記得以前馬幣100令吉能兌換到1000泰銖，如今得花至少130令吉才換得到。

另一名來自印度的山姆（Sam）每年都會到曼谷旅遊，他也發現1印度盧比能兌換到的泰銖愈來愈少，他說：「泰銖在亞洲區域表現最佳，在旅遊業低迷的情況下，（泰銖還一直升值）實在令人難以置信。」

印尼遊客維拉萬（Wirawan）則指出，與他上次2019年到曼谷相比，「所有東西都變貴了，像是藥妝品貴了快1倍」，至於泰銖升高，讓他覺得印尼盾的購買力進一步下降。