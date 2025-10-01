2024年日本農地被大買！外國人、公司購入175.3公頃 其中陸人最多

日本今年7月參議院選舉，「日本人優先」的選舉政見成為焦點，尤其是日本土地被外國人大買一事引發熱議。日本官方調查顯示，僅是2024年外國人或外國法人買日本農地就多達175.3公頃，為2023年的2倍，其中以中國人居多。

日本產經新聞報導，日本僅是去年就被外國人或外國法人購得了175.3公頃的農地，相當於37座東京巨蛋那麼多。

外國法人，包括住在海外的外國人為主要股東或董事的法人在內，去年購得日本農地的情況有3例，都是中國的法人，購買了茨城縣行方市的0.9公頃、山梨縣甲州市及愛媛縣西條市各0.2公頃農地。

此外，旅居日本的外籍人士中，有377人購買了總計95公頃的農地。包括102名中國人、42名韓國人、42名巴西人、27名美國人、24名越南人、15名斯里蘭卡人。

旅居日本的外國人為主要股東或董事的法人32家共購得了79公頃的農地。以國籍別來看，以中國籍、韓國籍居多。

日本農地被海外人士或法人購買的情況，以年別來看，2022年被購買了154.1公頃。2023年一度減少，但2024年再度增加。

日本農林水產省（相當於農業部）農地政策課表示，「根據農地法，不得以投資為目的進行農地的取得。這些農地是基於耕種的目的被收購的」。

該課說明指出，「外國人或外國法人去年購得的土地僅占日本全國農地的0.004%，不能一概而論是有增加的傾向」。

2023年9月起，日本對於農地取得者設有須把國籍、居留資格向農業委員會報告的義務，但農林水產省對於在此之前農地被購買的狀況並未確實掌握。

日本農林水產省農地政策課的主管表示，「農地台帳（記載家庭狀況、就業狀況、務農狀況等）今後如果制定持有者國籍的措施的話，應該就可釐清至今全國農地有多少被外國人或外國法人購得」。

產經報導提出質疑指出，日本在加入世界貿易組織（WTO）的「服務貿易總協定」（GATS）之際，並未加入限制外國人取得土地的保留條款。日本政府對外資管制的「寬鬆」情形，究竟要持續到何時？

除了農地之外，J-CAST新聞網日前報導，近年來，中國人大量購得以北海道為主的土地。尤其是今年，北海道俱知安町一名中國男性擔任企業負責人未經許可濫砍森林，給當地人帶來不安。

針對此事，目前日本執政黨自民黨正在進行總裁（黨主席）選舉，候選人茂木敏充日前就指出，「已對當地造成極大的不安」。

報導說，在日本，不論是外國人個人或法人都可以取得土地，這在世界上是極為罕見的制度。

菲律賓就禁止外國人持有土地。美國原則上採自由取得的措施，但攸關國家安全保障的案件，須接受美國外來投資審查委員會（CFIUS）的嚴格審查。

日本基於安全保障上的觀點實施部分限制，2022年施行「重要土地等調查法」規定，自衛隊基地、核電廠、機場周邊、國境離島等，日本政府可針對外國人在內的土地持有人、利用人課以報告的義務，但針對土地取得並無審查機制。