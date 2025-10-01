TOKEN2049新加坡登場 萬人聚焦加密貨幣發展

快訊

中央社／ 新加坡1日專電
在新加坡濱海灣金沙會議展覽中心舉行的TOKEN2049於1日登場，來自台灣、在虛擬貨幣產業工作的Victoria（右）以及在區塊鏈產業工作的Perry（左）向中央社分享對產業趨勢的觀點。中央社
在新加坡濱海灣金沙會議展覽中心舉行的TOKEN2049於1日登場，來自台灣、在虛擬貨幣產業工作的Victoria（右）以及在區塊鏈產業工作的Perry（左）向中央社分享對產業趨勢的觀點。中央社

全球Web3系列活動TOKEN2049在新加坡展開，美國總統川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）也出席講座。在虛擬貨幣與區塊鏈產業的台灣人分享，台灣人才庫完整，但仍可借鏡新加坡對於政策制定的清晰、快速與對資金的開放程度。

在新加坡濱海灣金沙會議展覽中心舉行的TOKEN2049本週登場，吸引上萬名與會者及多家國際媒體參與，中央社也獲邀參加。

這項活動在一級方程式（F1）新加坡大獎賽週末前夕展開。TOKEN2049是全球Web3系列活動，全球加密貨幣生態系統的決策者齊聚交流想法、建立人脈。美國總統川普（Donald Trump）長子小唐納．川普也以「世界自由財務」（World Liberty Financial）共同創辦人身分出席講座。

來自台灣、在虛擬貨幣產業工作的Victoria表示，全球監管逐漸走向清晰化與合規化，例如美國的ETF開放、新加坡的合規框架等，這對產業長遠來說是利多，因有了規則，資本才會進來。

Victoria分享，當前從國與國的匯款可能需支付本地或收款銀行手續費，若透過穩定幣可能可以減少部分中介費用，不論時效性、金錢上的效率性都有其效益。

談及台灣與其他國家的環境對照，Victoria認為，台灣的人才庫完整，用戶對於科技的擁抱與開放程度高，但仍可借鏡香港或新加坡，對於政策制定的清晰度、快速度與對資金的開放程度都是可學習的地方，畢竟除了人才，也需要清楚的監管框架與資金所在。

在區塊鏈產業工作的Perry指出，新加坡有許多金融科技（Fintech）相關企業，創辦人多半出身於傳統金融業。這些人具備專業背景，投入區塊鏈與DeFi（去中心化金融）領域時，不僅能帶來更多想法與創意，也因新加坡募資上的優勢，資金充足而更能推動優秀產品長期發展。

他表示，相比之下，台灣的強項在於工程人才，但自主開發的區塊鏈產品較少、種類相較不創新。新加坡的TOKEN大會則是全球專家齊聚分享、建立合作關係的舞台，台灣由於法規、語言、金融實力等不足，較難出現能相比擬的活動。

新加坡 虛擬貨幣 美國 川普 台灣人

