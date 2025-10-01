Nvidia霸主之路能持續多久？中國大陸市場困局浮現

輝達（Nvidia）晶片是全球AI競爭的核心籌碼，甚至成為美中貿易談判的議題之一。美國視中國大陸的AI發展為國安威脅，封鎖最先進晶片出口；北京則要求國內企業儘速轉向本土替代方案，減少對輝達GPU的依賴。那麼，輝達能領先中國大陸競爭對手多久呢？

金融時報報導，輝達執行長黃仁勳今年已三度訪問北京，華府去過更多次，努力遊說決策者放寬晶片限制。他7月在北京受訪時曾說，「技術領導力需要廣大市場」，如果輝達被排除在中國市場之外，將加速大陸本土競爭對手發展，也會喪失美國在AI的領導地位。

分析師和業界人士都認為，即便過程艱難，中國AI產業最終將能擺脫輝達晶片。黃仁勳坦言：「只是時間問題。任何低估華為和中國製造能力的人都太天真。」

目前，中國主要AI公司仍大量依賴達GPU來訓練大型語言模型（LLM），但在推理與部署上，愈來愈多團隊使用本土晶片。

The Asia Group合夥人George Chen指出，隨著陸企轉向華為AI晶片，將形成完整的軟硬體生態系統。一旦華為及其他陸企向海外出口AI，威脅到的不僅限於輝達的中國銷售額：「此戰最終爭奪的不僅是中國市場，更是AI長期主導權。」

中國大陸的AI晶片製造面臨兩大瓶頸：製造能力有限與軟體生態尚不完善。兩者都出現改善跡象。

華為已制定AI晶片三年路線圖，提升記憶體容量、增強互聯性能，並設計可同時支援訓練與推理的新一代GPU，同時開源更多軟體以吸引開發者，逐步形成可支援高負載AI訓練的本土生態系統。

華為也積極挖角輝達工程師。一名前輝達工程師指出，華為能提供兩倍於輝達的薪資、給予更大責任與發揮空間，「如果留在輝達，永遠無法進核心團隊」。但另一人表示：「製造AI晶片相對容易，難的是背後軟體。分享資源不代表能做出競爭產品。」

專家認為，美方難以阻止華為崛起。DGA-Albright Stonebridge Group資深分析師Paul Triolo說：「轉向本土替代方案的速度，不會由黃仁勳或華盛頓商務部官員決定。」

不過，打造中國版CUDA的計畫，若要「性能達到可接受程度，並獲得核心開發者認可」，他估計最快仍要兩年。

在北京與華府的政治壓力下，輝達在中國大陸的未來充滿不確定性。雖然中國市場可能損失的H20晶片銷售約20–50億美元，相較於全年2,060億美元營收來說，金額算小，但對中國團隊士氣影響明顯。