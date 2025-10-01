亞洲製造業9月普遍走弱 台日深受美關稅衝擊 南韓逆勢擴張

亞洲9月製造業景氣普遍萎縮，美國總統川普向全球加徵關稅，加上中國大陸需求疲弱，導致台灣和日本產業深受打擊。

標普全球（S&P Global）周三公佈數據顯示，馬來西亞、以及半導體重鎮台灣和日本的製造業採購經理人指數（PMI）都低於50榮枯線，菲律賓也跌破50。不過，泰國和南韓製造業反倒呈現擴張，而印尼雖放緩但仍維持在擴張區間。

9月指數是美國總統川普8月7日實施對等關稅後，首度涵蓋完整一個月的製造業PMI數據。

標普全球表示，全球最大晶片製造基地台灣，因需求疲弱及美國關稅衝擊，製造業PMI下滑至46.8，較上月 47.4再度走低，緊縮之速是兩年來次高，且連續七個月走弱。受訪業者表示，因客戶需求疲弱而削減產量。

日本情況也惡化，PMI由49.7降至48.5，創下3月來最低。標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）談到日本PMI時說：「整體來看，數據顯示，若內外需沒有明顯改善，產業短期內恐怕難有太大成長。」

南韓製造業出現今年1月以來首次擴張，PMI升至50.7，受惠於3月以來首度回升的新訂單，加上就業改善。

標普全球分析師指出，在南韓，「企業普遍提到，希望進一步開發新產品能支撐成長，並期待國內經濟狀況開始好轉。不過，也有人對復甦時機和高關稅的長期影響表示憂心。」

另一方面，中國大陸製造業景氣持續低迷，周一公布的官方數據連續六個月萎縮，反映內需疲弱以及受到美國關稅的排擠。

印度9月製造業擴張動能也鬆動，由59.3降至57.7，可見美國實施的50%懲罰性關稅可能正開始打擊這個亞洲第三大經濟體。

凱投宏觀（Capital Economics）新興市場經濟學家坦登（Shivaan Tandon）說：「9月亞洲多數國家的PMI指數依然疲弱，我們仍預料這地區製造業活動短期內仍欲振乏力。」他也說：「隨著成長走軟、通膨可能持續受控，我們預料亞洲各國央行將進一步寬鬆政策。」