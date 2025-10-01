日本「咖哩飯物價指數」狂飆 揭露通膨感受有多深

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本民間機構制定的通膨指標「咖哩飯物價指數」（CRPI）近兩年來急升，反映通膨上揚。圖為日本學校午餐。路透
日本民間機構制定的通膨指標「咖哩飯物價指數」（CRPI）在7月連續第二個月下滑，或許反映通膨有所緩和。不過，這項指數過去兩年來已大幅攀升，在日本執政的自民黨預定4日舉行黨揆選舉、有望產生新任首相之際，反映出日本家庭面臨的物價飆漲困境。

英國金融時報報導，咖哩飯物價指數顯示，7月單人份咖哩飯整體成本為438日圓（折合新台幣約90元），較6月下降2日圓，連兩個月下滑，但仍比去年同期的342日圓大漲28%，比2023年7月高出逾45%。

這其中多數漲幅來自日本國產米價的飆升。在2024年，日本米價價格幾乎翻倍，原因包括歉收、政府農業政策以及部分批發商的戰略性囤貨。

金融時報分析說，這項咖哩指數僅僅是再次證實官方的全國數據，即7月剔除生鮮食品的核心通膨率為3.1%，且已連續40個月高於日本央行的2%目標，但咖哩飯成本急升，卻更加凸顯日本家庭的困境。

咖哩飯物價指數是由日本民間研究機構帝國數據銀行編製，追蹤最受日本民眾喜愛的家常料理牛肉咖哩飯的整體製作成本，雖然指數追蹤的咖哩飯食材，包括日產稻米、馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔、食用油與各式咖哩塊調理包，物價範圍比官方通膨指標狹窄，卻格外貼切地反映出民眾感受到的通膨。

此外，指數假定使用進口牛肉，因此也反映日圓過去兩年重貶，擴大了日本境內物價壓力。指數也計入其他受日圓影響的成本，例如蒸飯用的電力、烹煮牛肉用的瓦斯，以及加進鍋裡的自來水。這些費用同樣大幅上漲。

顧問業者BMI的經濟分析師指出，食品支出在日本家庭預算中占比達17.8%，因此食品漲價迫使家庭將更多資源集中在日常必需品，減少非必須消費支出。

金融時報同時指出，咖哩指數所反映的通膨、家庭的焦慮與不滿，正激烈影響日本政治，因為這正是全球各地民粹政黨得以壯大的土壤。在7月的參議院選舉中，激進民粹政黨「參政黨」意外獲得大量選票，該黨政見大幅度聚焦在日本民眾面臨的雙重壓力：實質工資下降與最基本飲食成本上升。

日本央行 指數 通膨

