Meta拚自研AI晶片 計劃收購晶片新創公司Rivos 交易條件不公開

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Meta有意收購晶片設計新創公司Rivos。 路透
臉書母公司Meta周二（9月30日）表示，為支持公司自研晶片的努力，有意收購美國晶片新創公司Rivos（睿智）。

Rivos總部在加州矽谷聖塔克拉拉市，是英特爾執行長陳立武支持的新創公司。公司的業務專注在以RISC-V架構（第五代精簡指令集電腦架構）為基礎，從事晶片設計。精簡指令集電腦架構（RISC）是一種開源架構，有別於安謀（Arm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）架構，提供另外的選擇。

Meta不願透露這項收購計劃的金額等細節，路透採訪Rivos，沒有得到立即回應。

Meta工程副總裁Yee Jiun Song在領英貼文表示，Rivos將可帶來建造整套人工智慧（AI）系統的專長。Meta要強化自研的加速器MTIA系列晶片的研發。

消息人士先前曾對路透，Rivos在最近一輪的募資時，估值大約20億美元。另一位知情人士透露，Meta一直是Rivos最大的客戶之一，已經洽談想買下Rivos一段時間。

Meta發言人則是回應：「我們的自研晶片進展快速，相關努力將會再進一步加速。」

路透曾在今年3月報導，Meta當時正在測試公司首自研晶片，用來訓練AI系統，目的在降低與先進AI工具相關的基建成本。在沒有自研晶片的情況下，Meta需花費巨資向輝達（Nvidia）購買最熱門的AI晶片。

路透

