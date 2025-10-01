快訊

美韓發表聲明：同意避免操縱匯率來獲取不公平貿易優勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美韓發表聲明，同意避免操縱匯率來獲取不公平貿易優勢。圖為韓元紙鈔。路透
美國南韓周三（1日）發表聯合聲明，一致認為外匯干預應僅限於因應過度波動，而不應以競爭為目的設定匯率目標。

聯合聲明表示：「美國和韓國再次確認，兩國已根據國際貨幣基金組織（IMF）協定條款，承諾避免操縱匯率或國際貨幣體系，防止對有效國際收支進行調整，或取得不公平的競爭優勢。」

在上個月，美國和日本才重申避免為了競爭優勢而操縱匯率。美國此次與南韓的協議中，不包含南韓當局近期要求與美國建立的雙邊貨幣互換機制。由於美韓在7月達成的框架貿易協議中，包含南韓以3,500億美元投資美國，但這項計畫可能對南韓匯率造成影響，現在南韓方面希望透過雙邊貨幣互換機制來降低匯率影響。

相較於美日達成的協議，美韓避免操縱匯率的協議內容並沒有提到外匯匯率應該由「市場決定」。南韓對此表示，會持續監測匯市持穩的行動。

南韓 美國 貨幣

