奧特曼離台後 今天拜會南韓總統 與三星、海力士等韓廠見面

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。路透
OpenAI執行長奧特曼繼傳出昨（30）日低調來台，並拜會鴻海及台積電後，預定今天將和南韓總統李在明會面。

南韓總統辦公室周二表示，總統李在明預定周三下午6點在首爾總統辦公室會見奧特曼，針對南韓聚焦AI的轉型尋求建議。

OpenAI今年已在首爾設立在南韓的首間辦公室，並任命前Google高層主管金永勳（音譯）負責營運，此時正值ChatGPT在南韓的需求快速攀升。

根據OpenAI的資料，南韓是僅次於美國、擁有最多付費ChatGPT訂閱用戶的國家。

據傳奧特曼本次也將與南韓晶片大廠主管會面，包括三星電子、SK海力士。這些公司生產用於AI資料中心的先進記憶體晶片。

南韓 奧特曼 辦公室

