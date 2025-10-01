CoreWeave拿到Meta 140億美元算力訂單 股價飆近12%

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
CoreWeave拿到Meta的算力大訂單。 路透
CoreWeave已與臉書母公司Meta Platforms簽署協議，將提供Meta價值高達142億美元的算力，凸顯出業者要開發與運作先進人工智慧（AI）模型所要付出的龐大成本。

CoreWeave執行長殷崔特（Michael Intrator）在媒體訪談中說：「他們（Meta）在先前的合約中，非常認可我們的基礎設施，這次又回來追加更多採購。」殷崔特表示，根據協議，CoreWeave將提供Meta使用輝達（Nvidia）最新的GB300系統。Meta沒有評論這項算力交易。

算力大單到手的CoreWeave，周二（9月30日）股價最高漲幅達16.45%，收盤上漲11.70%，報136.85美元。Meta股價則是收跌1.21%，報734.38美元。

CoreWeave周二提交的一份申報文件顯示，與Meta這項算力協議，效期至2031年12月14日，並可在增加算力的情況下，延長至2032年。

CoreWeave屬於新興的「雲端新勢力」（neoclouds）陣營，公司出租頂尖AI晶片使用權給有需要的企業；輝達是它的早期投資者。同在這個市場的競爭對手包括：Nebius集團、Nscale全球控股。

CoreWeave自3月首次公開發行股票（IPO）以來，隨著大型科技公司競逐構建最先進的AI模型、算力需求飆升，CoreWeave股價已上漲逾兩倍。

殷崔特提到，公司IPO時，被批評客戶過於集中，現在增加了Meta，「對於業務多元，這顯然是往正確發展的方向跨出一步」。微軟一直是CoreWeave最大客戶，今年第2季時，CoreWeave營收的71%來自微軟。一周前，CoreWeave也與OpenAI達成了數十億美元的算力協議。

AI算力市場強強滾的同時，引發許多AI相關公司彼此投資、又彼此簽供應協議的財務「循環」的質疑，讓AI泡沫吹得更大。Emarketer分析師鮑恩說：「輝達的晶片用於CoreWeave的資料中心，資料中心又讓Meta等大型科技公司使用。這種類型的交易，引起泡沫疑慮，因為這個產業顯得是如此的狹隘，卻又牽涉到非常多錢。」

他認為，AI市場正在拓展到美股科技七雄這個小圈圈之外，這是好的發展，能夠降低泡沫突然爆裂的風險。

