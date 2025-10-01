聽新聞
貝萊德旗下GIP傳擬380億美元收購AES 押注AI帶動電力需求商機
英國金融時報引述知情人士報導，貝萊德（BlackRock）旗下基礎建設投資公司Global Infrastructure Partners（GIP）接近敲定收購公用事業集團AES，交易規模高達380億美元，這將是史上規模數一數二的基礎建設收購案。
金融時報報導，專事基礎建設收購的GIP最快幾天內就會宣布收購AES。GIP目前擁有倫敦蓋威克（Gatwick）機場，以及美國和中東地區大型管線網絡的股權。
知情人士透露，對AES的評價約為380億美元的交易包含龐大債務。他們強調，雙方談判雖進入最後階段，但仍可能破局。AES事業遍及全美，也在13個國家經營發電廠。
AES近年大舉投資再生能源電網，在微軟（Microsoft）、Meta和Alphabet等科技巨擘旗下的資料中心供電扮演關鍵角色。
不過，AES股價過去一年下跌逾三成。由於美國總統川普撤銷綠能抵稅優惠措施，投資人對AES專注於再生能源的布局轉趨冷淡。
AES負債總額達290億美元，母公司占50億美元以上。該公司市值為94億美元，換算企業價值超過380億美元。
隨著人工智慧（AI）推升用電需求，基礎建設基金無不抓緊資料中心擴張的商機。Meta和甲骨文（Oracle）在內的企業，也以舉債的方式建設自家資料中心。
貝萊德（Black Rock）去年以125億美元收購GIP，目前在全球資產管理規模接近2,000億美元，成為全球規模數一數二專注於基礎建設的投資集團。
GIP和公用事業領域淵源已久，去年以62億美元收購公用事業公司Allete並將其私有化。
